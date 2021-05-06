Через века, через года – помните! Факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной

Факты о Великой Отечественной войне. Фото из открытых источников в интернете
Совсем скоро мы будем отмечать 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Будем вспоминать подвиги тех, кто погиб, и тех, кто пережил эти страшные годы, а потом восстанавливал страну. Будем рассказывать детям о своих дедах и прадедах. Будем радоваться победе и скорбеть по тем, кто до неё не дожил.
И всё же с каждым годом мы всё больше отдаляемся от тех героических и трагических лет. Всё меньше остаётся участников той страшной битвы в тылу и на фронте. И нам остаётся только помнить. Жадно слушать воспоминания живых ветеранов, запоминать, а потом передавать истории уже будущим поколениям.
В преддверии Дня Победы amic.ru начинает публиковать 76 фактов из истории Алтайского края в годы Великой Отечественной войны. Многие из них вам знакомы, но мы думаем, что есть и то, что заставит вас удивиться. Например, всем известно, что каждый второй патрон для фронта был изготовлен на Барнаульском станкостроительном заводе. Но знаете ли вы, что в годы войны на хлеб в Барнауле – аграрной столице – тоже существовали нормы? Побольше, чем в Ленинграде, но всё-таки вволю его не ели и здесь. Сколько граммов хлеба было положено в день рабочему, а сколько – ребёнку, смотрите в наших карточках.
И даже на воду в Барнауле тоже были талоны: "Зимой за водой очередь занимали в три часа ночи. Была колонка в посёлке ВРЗ, при ней сторож. Воду начинали выдавать в пять утра. Один талон – ведро воды", – из воспоминаний жительницы Барнаула Галины Сафоновой.
За каждой цифрой – тысячи человеческих судеб, тысячи историй, которые переворачивают душу.
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Помним да еще как. Стыдно, просто стыдно https://cont.ws/@eval.xenon/1982971