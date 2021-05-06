В Алтайском крае полицейские устроили концерт под окнами ветеранов

Фото: 22.мвд.рф
В Павловске двух ветеранов ВОВ, которые работали в органах внутренних дел, поздравили с Днём Победы. Им вручили памятные подарки и устроили концерт, рассказали в МВД.
Под окнами 95-летнего Алексея Дмитриевича Сухоруких и 93-летнего ветерана из Заринска Максима Вавиловича Каркавина сыграли артисты Культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"Я выражаю искренние слова благодарности и признательности нашим дорогим ветеранам от имени всех полицейских. Нам особенно ценно, что у нас есть возможность живого общения со свидетелями тех великих событий. Для нас всех священный долг – сохранить память о войне. Эта память и то уважение, которое мы все испытываем, должно жить в веках. Будьте здоровы. С праздником Великой Победы!" – обратился к ветеранам начальник межмуниципального отдела МВД России "Павловский" полковник полиции Юсуп Аюбов.
Сын одного из ветеранов рассказал, что его отец был растроган такой заботой и ему очень понравился концерт.
Комментарии
Вопрос только один - сколько за это цирк заплатили полицаям?
у кого какая забота.
гость 15:20 - сала мало?
"устроили концерт под окнами" - язык у журналюги - только полы пометать
После войны оба фронтовика служили в органах МВД
Сериал такой был, называется "Легавый", 2 сезона
у кого какая забота.
гость 15:20 - сала мало?
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Какое сало? У меня пенсия 8 тыс.
И я барнаулец, стаж 35 лет.