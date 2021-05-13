Десять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Горном Алтае выявили 10 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб республики в четверг, 13 мая.
Диагноз подтвердился у семи жителей города Горно-Алтайска и у трёх жителей Шебалинского района.
Общее число заболевших в регионе выросло до 16 862. При этом выздоровел из этого числа 16 551 пациент, четверо из которых – за последние сутки.
Скончались ещё двое пациентов с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировали 271 летальный случай, непосредственно от коронавируса умерло 233 пациента.
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