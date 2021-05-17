Сотни участников Кубка мира по гребле прилетели в Барнаул

Первые два чартерных рейса с участниками II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прилетели в понедельник, 17 мая, в Барнаул. Утренним рейсом в столицу края уже прибыло 137 человек – спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. 114 гостей прилетели специальным прямым чартером из Будапешта, 23 человека – регулярными рейсами. Сейчас они проходят ПЦР-тестирование и аккредитацию.
Всего на Алтай прилетят около 400 спортсменов из 55 стран мира. Официальное открытие Кубка мира по гребле состоится в пятницу, 21 мая. Планируется, что сегодня спортсмены разместятся в гостиницах Барнаула, пройдут все необходимые проверки, отдохнут и завтра приступят к тренировкам.
Ожидается, что за международными стартами непосредственно на гребном канале будут наблюдать порядка 20 тысяч человек. В зрительской зоне гребного канала предусмотрено три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест на каждый день.
Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Алтайском крае с 20 по 23 мая. Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.
О том, как и на чём доехать до гребного канала – читайте в нашем материале.
Комментарии
Ура. А как ковид, отступил.
"Сотни участников..."... это на фото которые? Так там не более тридцати человек...
А где они жить то будут?
Если 20го начинаются заморозки до -3 то гребсти им надо будет поживее. Сибирь встретила по-сибирски - будет о чем рассказать в африках и южных америках. Надеюсь, хотя бы без медведей обойдется.
сотни нефти)
17.05.2021 16:03
- гость -
"Сотни участников..."... это на фото которые? Так там не более тридцати человек...
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Это волонтёры.
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17.05.2021 16:08
- гость -
А где они жить то будут?
***
В палатках на берегу Гребного канала, разве вы не слышали?
надо на карантин садить вновь прибывших. А они рады толпе 20,000 для того, чтобы обеспечить начало 3 волны
17.05.2021 16:24
Митенька ржевский
Блин... Всю интригу разрушили...