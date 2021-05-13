Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто?

Самые крупные соревнования в истории Алтайского края – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – пройдут в Барнауле с 20 по 23 мая. На турнир приедут более 400 спортсменов из 56 стран мира. Рассказываем, как добраться до гребного канала, где пройдут соревнования, и объясняем, почему на личном авто вас туда не пустят.
Вариант первый – от Речного вокзала. Оттуда во время соревнований на гребной канал будут ходить бесплатные автобусы с 07:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно! Однако чтобы сесть в такой бесплатный автобус, необходимо предоставить билет на Кубок мира (можно в электронном виде).
Вариант второй – на электричке. Она отходит от железнодорожного вокзала Барнаула. Правда, за проезд придётся заплатить (в один конец): полный – 20 рублей, льготный – 10 рублей, детский – 5 рублей. Обратно вернуться в город можно на этой же электричке.
На сайте Kassy.ru. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на Речном вокзале. Цены: 200 рублей – трибуна, 100 рублей – на набережную. Дети до 7 лет – бесплатно. На каждый день соревнований вам придётся купить отдельный билет.
Также работают офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор – 5%): "Лента" на Власихинской, "Европа", "Пионер", "БУМ", "Весна".
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