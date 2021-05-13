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Как доехать до гребного канала в Барнауле и почему туда не пустят на личном авто?

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
Рассказываем, как попасть на этап Кубка мира по гребле
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Самые крупные соревнования в истории Алтайского края – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – пройдут в Барнауле с 20 по 23 мая. На турнир приедут более 400 спортсменов из 56 стран мира. Рассказываем, как добраться до гребного канала, где пройдут соревнования, и объясняем, почему на личном авто вас туда не пустят.

1
Как доехать до гребного канала?

Вариант первый – от Речного вокзала. Оттуда во время соревнований на гребной канал будут ходить бесплатные автобусы с 07:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно! Однако чтобы сесть в такой бесплатный автобус, необходимо предоставить билет на Кубок мира (можно в электронном виде).

Вариант второй – на электричке. Она отходит от железнодорожного вокзала Барнаула. Правда, за проезд придётся заплатить (в один конец): полный – 20 рублей, льготный – 10 рублей, детский – 5 рублей. Обратно вернуться в город можно на этой же электричке.

2
А можно узнать точное расписание?

Да, конечно. Расписание автобусов Речной вокзал – гребной канал смотрим здесь. А электропоездов с остановкой на платформе "Гребной канал" – здесь.

3
На личном автомобиле можно проехать на гребной канал?
Нет. Личный автотранспорт допускаться на Новосибирский тракт от станции "Развилка" до гребного канала не будет. Если захотите поехать посмотреть на Дмитрия Губерниева, крутых гребцов и каноистов, то придётся бросить автомобиль в восьми километрах от канала и идти пешком.
4
Почему на личном авто никого не пустят?
Во время "Кубка чемпионов" в 2018 году в районе канала произошёл транспортный коллапс. Сотни водителей оставляли автомобили посреди дороги, поэтому автобусы с пассажирами не могли добраться до канала. В этом году, учитывая уровень соревнований, решили не пускать личные авто на Новосибирский тракт. Кстати, на автобусах на соревнования будут приезжать и тренеры, и спортсмены.
5
Как купить билет?

На сайте Kassy.ru. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на Речном вокзале. Цены: 200 рублей – трибуна, 100 рублей – на набережную. Дети до 7 лет – бесплатно. На каждый день соревнований вам придётся купить отдельный билет.

Также работают офлайн-кассы, расположенные в пяти торговых центрах Барнаула (при покупке здесь взимается сервисный сбор – 5%): "Лента" на Власихинской, "Европа", "Пионер", "БУМ", "Весна".

6
Что вообще за Кубок по гребле?
Самые престижные спортивные соревнования в истории Алтайского края. Во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ примут участие около 400 спортсменов из 56 стран мира. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Короче, на Алтай приедут топовые спортсмены со всего мира, и пропустить турнир никак нельзя.
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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