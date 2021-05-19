Обиделась: почему "Матч ТВ" лишился миллионов и не хочет освещать греблю в Барнауле

Продюсер государственного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Тина Канделаки и руководители канала, который финансируется из федерального бюджета, по сведениям amic.ru, не получили за показ первого в истории России домашнего Кубка мира по гребле солидную премию. Сейчас в срочном порядке юристы "Матча" пытаются оспорить итоги аукциона. Алтайские власти в ответ заявляют, что все процедуры проведены в рамках закона. Руководитель "Регион Телекома" утверждает, что компания сделает качественную картинку, но в "Матче" отказываются даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. Рассказываем, что произошло и кто в итоге будет показывать турнир в других странах мира.

Почему "Матч ТВ" не показывает Кубок мира?

В начале мая прошёл аукцион на показ соревнований. Начальная цена контракта составила 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила за свои услуги 10,6 млн рублей, а второй участник торгов, Национальный спортивный телеканал, – 10,7 млн рублей. Сейчас "Матч ТВ" пытается оспорить результаты аукциона в УФАС. Заявитель жалуется на действия Центра при проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по подготовке и проведению прямых телевизионных трансляций в рамках II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как отреагировала Тина Канделаки?

"Психанула". За показ турниров такого высокого ранга руководство телеканала могло получить большую премию. Канделаки в своём телеграм-канале обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

"Наш телеканал заранее и неоднократно обращался к министру спорта вашего края Алексею Перфильеву. Мы оспариваем итоги конкурса в ФАС. Иными словами, мы уже сделали всё, чтобы ответственно подойти к решению задачи по освещению и популяризации гребли как в стране, так и в Алтайском крае. Но мы работаем оперативно, а ваши сотрудники – нет. В итоге сложилась уникальная ситуация: руководство края заинтересовано и одновременно не заинтересовано в освещении этапа Кубка мира на телеканале и цифровых площадках "Матч ТВ". Ничем иным бездействие ваших подчинённых я объяснить не могу. А сейчас, уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. Но это нестрашно: я привыкла к тому, что умные, смелые и талантливые мужчины часто жалуются на меня в разные высокие инстанции", – написала Канделаки.

Что ответили власти Алтайского края?

Что всё сделано в рамках действующего законодательства. Такой же позиции придерживаются и в ФАС России. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе краевого правительства. Ранее жалобу на итоги конкурса подал телеканал "Матч ТВ". Аукцион провели с соблюдением всех требований законодательства. "Регион Телеком" победил, так как предложил более низкую цену. "Матч ТВ" оспорил это решение в ФАС, но 18 мая антимонопольщики отказали в удовлетворении жалобы.

А что за "Регион Телеком" из Тюменской области и смогут ли они показать турнир по гребле?

У компании большой опыт показа соревнований самого высокого масштаба. ООО "Регион Телеком" зарегистрирована в Тюмени на двух собственников – Сергея Галимова и директора фирмы Александра Кондалова в равных долях по 5 тыс. рублей уставного капитала. В 2020 году при выручке 23,5 млн рублей чистая прибыль составила 95 тыс. рублей. Компания выигрывала контракты на прямые трансляции Кубков мира по биатлону в Югре и Тюменской области.

Директор и совладелец компании Александр Кондалов уже ответил в открытом письме Тине Канделаки, заявив, что "Регион Телеком" уже 11 лет занимается телетрансляциями спортивных состязаний и "в основном только очень крупными".

"Спасибо громадное за ваше письмо. В нём столько грациозного хамства, гламурной издёвки, непринуждённой лжи, что я поверил в то, что москвичи не одинаковы. Что и среди них есть достойные нелюбви даже дремучих провинциалов. Я не согласен со словами Канделаки, что мы неспособны что-то показать. В основном очень крупные международные события транслируем. Мы работаем по всей стране и в зарубежье. Это и биатлон в Тюмени и ХМАО, мы работаем с Международной федерацией дзюдо, показываем соревнования в России и ближнем зарубежье – например, в Ташкенте (Узбекистан) показывали месяц назад. Транслируем почти все матчи сборной Казахстана, работали на трансляции ЧМ по футболу в Сочи и в Волгограде", – заявил Александр Кондалов и попросил Тину Канделаки не обижаться и интересоваться тем, что происходит за территорией Москвы.

И кто в итоге показывает турнир по гребле в Барнауле?

"Регион Телеком". Именно их картинку покажут в 72 странах мира. В том числе и на канале Eurosport. А вот "Матч ТВ" от сигнала тюменской компании отказался. По информации amic.ru, руководство телеканала, который в год получает из федерального бюджета около 8 миллиардов рублей, отказалось отправлять в Барнаул даже съёмочную группу делать сюжеты для новостей. Для справки: это первый домашний Кубок мира в истории России.

Подробнее о турнире читайте в нашем сюжете.