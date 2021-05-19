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Обиделась: почему "Матч ТВ" лишился миллионов и не хочет освещать греблю в Барнауле

, ИА "Амител"
Тина Канделаки устроила истерику из-за проигранного аукциона на показ соревнований по гребле
Фото: 'Российская газета'

Фото: "Российская газета"

Продюсер государственного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Тина Канделаки и руководители канала, который финансируется из федерального бюджета, по сведениям amic.ru, не получили за показ первого в истории России домашнего Кубка мира по гребле солидную премию. Сейчас в срочном порядке юристы "Матча" пытаются оспорить итоги аукциона. Алтайские власти в ответ заявляют, что все процедуры проведены в рамках закона. Руководитель "Регион Телекома" утверждает, что компания сделает качественную картинку, но в "Матче" отказываются даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. Рассказываем, что произошло и кто в итоге будет показывать турнир в других странах мира.

Почему "Матч ТВ" не показывает Кубок мира?

В начале мая прошёл аукцион на показ соревнований. Начальная цена контракта составила 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила за свои услуги 10,6 млн рублей, а второй участник торгов, Национальный спортивный телеканал, – 10,7 млн рублей. Сейчас "Матч ТВ" пытается оспорить результаты аукциона в УФАС. Заявитель жалуется на действия Центра при проведении запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по подготовке и проведению прямых телевизионных трансляций в рамках II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Как отреагировала Тина Канделаки?

"Психанула". За показ турниров такого высокого ранга руководство телеканала могло получить большую премию. Канделаки в своём телеграм-канале обратилась к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

"Наш телеканал заранее и неоднократно обращался к министру спорта вашего края Алексею Перфильеву. Мы оспариваем итоги конкурса в ФАС. Иными словами, мы уже сделали всё, чтобы ответственно подойти к решению задачи по освещению и популяризации гребли как в стране, так и в Алтайском крае. Но мы работаем оперативно, а ваши сотрудники – нет. В итоге сложилась уникальная ситуация: руководство края заинтересовано и одновременно не заинтересовано в освещении этапа Кубка мира на телеканале и цифровых площадках "Матч ТВ". Ничем иным бездействие ваших подчинённых я объяснить не могу. А сейчас, уважаемый господин Томенко, вы тратите свою энергию на отправку жалоб с указанием меня в качестве виновницы сложившейся ситуации. Но это нестрашно: я привыкла к тому, что умные, смелые и талантливые мужчины часто жалуются на меня в разные высокие инстанции", – написала Канделаки.

Что ответили власти Алтайского края?

Что всё сделано в рамках действующего законодательства. Такой же позиции придерживаются и в ФАС России. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе краевого правительства. Ранее жалобу на итоги конкурса подал телеканал "Матч ТВ". Аукцион провели с соблюдением всех требований законодательства. "Регион Телеком" победил, так как предложил более низкую цену. "Матч ТВ" оспорил это решение в ФАС, но 18 мая антимонопольщики отказали в удовлетворении жалобы.

А что за "Регион Телеком" из Тюменской области и смогут ли они показать турнир по гребле?

У компании большой опыт показа соревнований самого высокого масштаба. ООО "Регион Телеком" зарегистрирована в Тюмени на двух собственников – Сергея Галимова и директора фирмы Александра Кондалова в равных долях по 5 тыс. рублей уставного капитала. В 2020 году при выручке 23,5 млн рублей чистая прибыль составила 95 тыс. рублей. Компания выигрывала контракты на прямые трансляции Кубков мира по биатлону в Югре и Тюменской области.

Директор и совладелец компании Александр Кондалов уже ответил в открытом письме Тине Канделаки, заявив, что "Регион Телеком" уже 11 лет занимается телетрансляциями спортивных состязаний и "в основном только очень крупными".

"Спасибо громадное за ваше письмо. В нём столько грациозного хамства, гламурной издёвки, непринуждённой лжи, что я поверил в то, что москвичи не одинаковы. Что и среди них есть достойные нелюбви даже дремучих провинциалов. Я не согласен со словами Канделаки, что мы неспособны что-то показать. В основном очень крупные международные события транслируем. Мы работаем по всей стране и в зарубежье. Это и биатлон в Тюмени и ХМАО, мы работаем с Международной федерацией дзюдо, показываем соревнования в России и ближнем зарубежье – например, в Ташкенте (Узбекистан) показывали месяц назад. Транслируем почти все матчи сборной Казахстана, работали на трансляции ЧМ по футболу в Сочи и в Волгограде", – заявил Александр Кондалов и попросил Тину Канделаки не обижаться и интересоваться тем, что происходит за территорией Москвы.

И кто в итоге показывает турнир по гребле в Барнауле?

"Регион Телеком". Именно их картинку покажут в 72 странах мира. В том числе и на канале Eurosport. А вот "Матч ТВ" от сигнала тюменской компании отказался. По информации amic.ru, руководство телеканала, который в год получает из федерального бюджета около 8 миллиардов рублей, отказалось отправлять в Барнаул даже съёмочную группу делать сюжеты для новостей. Для справки: это первый домашний Кубок мира в истории России.

Подробнее о турнире читайте в нашем сюжете

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.05.2021 14:18
гость

так теперь и Губерниева не будет? уже плюс

19.05.2021 14:24
про

В итоги 600 мл. никто не увидеть, Перфильев браво

19.05.2021 14:31
Виктор

Но послушайте, "Матч ТВ" входит в I мультиплекс. Если бы трансляция была на "Матч ТВ", её при желании смог бы посмотреть практический каждый житель России...

19.05.2021 14:32
- гость -

В 2020 году при выручке 23,5 млн рублей чистая прибыль составила 95 тыс. рублей.
Да, крутая компания

19.05.2021 14:36
гость

Виктор согласен нужно исключить Матч ТВ из пакета мульти плекс и пусть это мада дальше истерит

19.05.2021 14:38
- гость -

Тут не итоги надо оспаривать а формат, зачем этот закрытый аукцион, кто решал что такой формат торгов? Ну а то, что проиграли, так они и Английскую премьер лигу проиграли ОККО, вообще канал все больше поход на диалоги о рыбалке, какие-то фильмы бесконечно показывают.

19.05.2021 14:48
- гость -

Нда , пора Канделаки под зад мешалкой гнать от государственных инвестиций . Получать из гос бюджета 8 МИЛЛИАРДОВ и отказаться принимать сигнал , а значит транслировать на бесплатном для россиян канале свои международные соревнования - ЭТО СВЕРХНАГЛОСТЬ ( хотелось что бы государство на это отреагировало ) .

19.05.2021 15:04
Друк

"Но послушайте, "Матч ТВ" входит в I мультиплекс. Если бы трансляция была на "Матч ТВ", её при желании смог бы посмотреть практический каждый житель России..."
где вы видели в 44-ФЗ преимущество каналам входящим в мультиплекс?

19.05.2021 15:09
- гость -

Неправильно все это! Тюменскому Регион-телекому показывать только краевые и дворовые соревнования. А Федеральный канал имеет полное право освещать мировые соревнования. Это был бы еще один плюс нашему губернатору. Он это очень любит. Тем более было бы показано на всю Россию по цифровому мультиплексу. Эти сто тысяч кому в ближайшее время аукнутся.

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