В первый день предварительного голосования "Единой России" в Алтайском крае приняли участие 10 857 человек. Такие данные приводит региональный оргкомитет по проведению праймериз. Голосование проходит на сайте pg.er.ru, напоминает пресс-служба партии.
"Несмотря на то, что в первый день голосования наблюдались перебои в работе сайта, причиной которых становились в том числе и многочисленные DDoS-атаки, почти 11 тысяч жителей края приняли участие в голосовании. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. Впереди у нас ещё пять дней онлайн-голосования. А в воскресенье, 30 мая, все желающие проголосовать традиционным офлайн-способом, смогут это сделать на счётных участках", – рассказал член оргкомитета Денис Голобородько.
Напомним, в предварительном голосовании в Алтайском крае участвует 438 кандидатов. Среди них 93 претендента – на выборы в Госдуму, 345 – в АКЗС. В системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 50 тысяч избирателей из Алтайского края. Регистрация желающих принять участие в процедуре продолжится до 28 мая.
Подсчёт голосов начнётся вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Победители будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре.
Комментарии
"Победители будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре", что то я вообще ничего не понял, а для чего вообще нужны какие то если едросы и так уже выбрали себя любимых?!!!
Видимо это они внутри себя выбирали кандидатов, которые потом будут участниками общих выборов.
Вас не выбирать надо, а гнать в шею, долго вас еще дармоедов кормить. А толку ноль, ничего ни где не делается. Страна богатая ресурсами, а для своего народа все по конским ценам. Недолго вам осталось, вилы уже рядом.
единственный законный способ борьбы с жульем и ворьем это иди на выборы, в том числе и наблюдателями. к сожалению других законных способов у нас нет
кто ни будь знает что такое Умное голосование?
25.05.2021 14:09
гость
кто ни будь знает что такое Умное голосование?
Только от этих слов у АБОРИГЕНА начинается эрекция и он звонит Павсекакию и fkt. Ну а потом уже голосуют друг
вза ддруга.
25.05.2021 14:15
- гость -
раз ты такой умный скажи, как правильно пишется кремлебот с большой или маленькой буквы?
25.05.2021 14:23
гость
Прочитай сам, что у тебя на бейджике написано. Или не в состоянии?