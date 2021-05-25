В первый день предварительного голосования "Единой России" в Алтайском крае приняли участие 10 857 человек. Такие данные приводит региональный оргкомитет по проведению праймериз. Голосование проходит на сайте pg.er.ru, напоминает пресс-служба партии.

"Несмотря на то, что в первый день голосования наблюдались перебои в работе сайта, причиной которых становились в том числе и многочисленные DDoS-атаки, почти 11 тысяч жителей края приняли участие в голосовании. Спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв. Впереди у нас ещё пять дней онлайн-голосования. А в воскресенье, 30 мая, все желающие проголосовать традиционным офлайн-способом, смогут это сделать на счётных участках", – рассказал член оргкомитета Денис Голобородько.

Напомним, в предварительном голосовании в Алтайском крае участвует 438 кандидатов. Среди них 93 претендента – на выборы в Госдуму, 345 – в АКЗС. В системе предварительного голосования зарегистрировалось порядка 50 тысяч избирателей из Алтайского края. Регистрация желающих принять участие в процедуре продолжится до 28 мая.

Подсчёт голосов начнётся вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Победители будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре.