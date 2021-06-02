В Барнауле построят новый онкологический корпус лучевой терапии

Государственный специализированный проектный институт (Москва) получил разрешение на строительство корпуса лучевой терапии Алтайского краевого онкологического диспансера. Площадка появится в Барнауле до 2024 года.

Сейчас лучевое лечение проводят на двух базах, которые расположены на улице Никитина и Змеиногорском тракте. Это осложняет работу врачей и условия для пациентов. Новый корпус позволит сосредоточить весь процесс в одном месте и увеличить объёмы оказания медицинской помощи онкологическим больным. Кроме того, строительство позволит внедрить в регионе дополнительные методы лечения.

"Новый радиологический корпус построят на лечебной базе №1 Алтайского краевого онкологического диспансера на Змеиногорском тракте. Там разместят два каньона для лучевых ускорителей, кабинеты для гипертермии и брахитерапии, рентгенотерапии, предлучевой подготовки на аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Туда же переедут круглосуточные лучевые стационары на 50 коек, которые сейчас размещаются на двух клинических базах диспансера, а также дневной стационар, рассчитанный на лечение 90 пациентов в сутки", – говорится в сообщении Алтайского краевого онкологического диспансера.