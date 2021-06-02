В МЧС показали фотографии с места серьезного пожара на продуктовой базе в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю показали фотографии с места пожара на улице Власихинской. Огонь повредил помещение кафе и торговые ряды.

Всего на месте пожара было задействовано: 117 человек, 35 единиц техники. Из них от МЧС России: 75 человек, 20 единиц техники.

С места происшествия эвакуировали около 120 человек. Погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара.

Напомним, что о пожаре сообщили очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, огонь охватил административное здание и прилегающие к нему торговые павильоны.

В МЧС уточнили, что примерная площадь пожара составила 850 квадратных метров.