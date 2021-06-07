В мэрии прокомментировали травмирование ребёнка в фонтане в Барнауле

В мэрии Барнаула прокомментировали инцидент с падением ребёнка в фонтан в Барнауле. Мальчика доставили в Центр охраны материнства и детства с рваной раной голени.

Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"Фонтан – это гидротехническое сооружение, которое несёт декоративную функцию при благоустройстве городского пространства. Купаться в фонтанах строго запрещено! Чаши фонтанов являются травмоопасными, так как в них легко поскользнутся и упасть. Кроме того, в тёплой стоячей воде могут размножаться болезнетворные микробы и паразиты. На всех фонтанах закреплены таблички с предупреждением о запрете купания", – напомнили в мэрии Барнаула.

Напомним, что о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. Горожане рассказывали о том, что ребёнок сломал обе ноги. Эту информацию опровергли в региональном Минздраве.