Изучаем Алтай с "Охотой": туроператор приглашает на экскурсии выходного дня

Лето – время для путешествий и новых впечатлений. Но если отпуск ещё далеко, а для отдыха есть только два дня выходных, можно отправиться в однодневный тур от туроператора "Охота". В летнее время компания организует туры-экскурсии выходного дня.

Легенды Белокурихи

В рамках однодневного тура-путешествия с "Охотой" вы отправитесь в город-курорт, узнаете историю знаменитой водолечебницы, насладитесь прекрасными пейзажами и красивыми легендами.

Даты экскурсии: 27 июня 2021 года, 15 августа 2021 года.

Истоки Алтая

К истокам вы отправитесь в Змеиногорский район. Там вы узнаете тайны горных месторождений, о судьбе знаменитого земляка Калашникова, а также посетите городской музей.

Даты экскурсии: 25 июля 2021 года, 21 августа 2021 года.

Алтайское Ожерелье

Это экскурсия-знакомство с удивительной природой и не менее удивительной историей Горного Алтая. В рамках экскурсии вы посетите Бийский краеведческий музей и долину семейного отдыха "Алтайское Холмогорье".

Даты экскурсии: 11 июля 2021 года, 7 августа 2021 года.

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетные семьи могут посетить экскурсию бесплатно – для этих социальных слоёв путешествие оплачивается за счёт средств краевого бюджета.

Уточнить подробности и записаться на тур можно по телефону 8 (3852) 368-401.