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Хорёк из Томска путешествует по Алтаю за 30 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Хозяин зверька оплатил ему тур, а сам отправился в командировку

Житель Томска договорился с туристической компанией, чтобы она отправила в тур на Алтай его хорька. Сюжет о путешествии животного показали по телеканалу НТВ.

Владелец зверька много работает и не может уделять любимому питомцу много времени. Чтобы тот не чувствовал себя несчастным, хозяин решил подарить ему путешествие, а сам отправился в командировку. Идея пришла после того, как перебрал в голове все возможные варианты, с кем оставить Бусю.

Так как случай особый, пришлось заплатить за четырёхдневный тур двойную цену – 30 тысяч рублей.

За эту сумму вместе с организатором хорёк отправился к Телецкому озеру. В этот же тур поехали и другие туристы, многим из которых четвероногий попутчик полюбился.

В подтверждение того, что питомец получает все запланированные услуги, его владельцу присылают фотографии и видеозаписи с ним. Например, на одной из них хорёк спокойно прогуливается у самой воды по плывущему катеру.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.06.2021 16:43
- гость -

Хорёк эх,ма в мою молодость так продажных девок звали

20.06.2021 17:58
- гость -

Просто фото настоящего "Хорька" не светят)

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