Хорёк из Томска путешествует по Алтаю за 30 тысяч рублей

Житель Томска договорился с туристической компанией, чтобы она отправила в тур на Алтай его хорька. Сюжет о путешествии животного показали по телеканалу НТВ.

Владелец зверька много работает и не может уделять любимому питомцу много времени. Чтобы тот не чувствовал себя несчастным, хозяин решил подарить ему путешествие, а сам отправился в командировку. Идея пришла после того, как перебрал в голове все возможные варианты, с кем оставить Бусю.

Так как случай особый, пришлось заплатить за четырёхдневный тур двойную цену – 30 тысяч рублей.

За эту сумму вместе с организатором хорёк отправился к Телецкому озеру. В этот же тур поехали и другие туристы, многим из которых четвероногий попутчик полюбился.

В подтверждение того, что питомец получает все запланированные услуги, его владельцу присылают фотографии и видеозаписи с ним. Например, на одной из них хорёк спокойно прогуливается у самой воды по плывущему катеру.