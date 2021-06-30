Виктор Томенко возглавит список "Единой России" на выборы в АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевую тройку кандидатов от "Единой России" в АКЗС. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Следом за ним в списке идут председатель регионального парламента, секретарь реготделения единороссов Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.
Соответствующее решение приняли 29 июня на заседании Президиума краевого политсовета партии.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков возглавили список кандидатов "Единой России" в Госдуму от Алтайского края и Республики Алтай, которые включили в одну территориальную группу.
Комментарии
жду не дождусь когда я и многие другие смогут законным путем отправить жуликов и воров на свалку истории и забыть это все как страшный сон. Народ, хватит сидеть на диванах, оторвите пятую точку и идите на выборы, записывайтесь в наблюдатели, другого шанса у нас не будет!
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевую тройку кандидатов от "Единой России" в АКЗС.
я так понимаю он уйдет с губернаторства если ЕР победит...
30.06.2021 13:12
гость
законным путем отправить жуликов и воров на свалку истории
Ну ты и мыслитель. Жуликов и воров законным путём???
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ. !!!
От названия партии разит сильно, пора бы вывеску поменять
Это ведь при Вите, речной вокзал отошёл Нодару Всемогущему?
хороша партия если ее председателя не внесли в федеральный список )))
30.06.2021 13:12
гость
Истину говоришь. Всю эту срамоту пора выносить.