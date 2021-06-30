Виктор Томенко возглавит список "Единой России" на выборы в АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевую тройку кандидатов от "Единой России" в АКЗС. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Следом за ним в списке идут председатель регионального парламента, секретарь реготделения единороссов Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.

Соответствующее решение приняли 29 июня на заседании Президиума краевого политсовета партии.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков возглавили список кандидатов "Единой России" в Госдуму от Алтайского края и Республики Алтай, которые включили в одну территориальную группу.