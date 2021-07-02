Стала известна первая тройка кандидатов в АКЗС от КПРФ

КПРФ определилась с тремя кандидатами, которые возглавят список партии на выборах в Алтайское краевое законодательное собрание.

Как сообщает "Банкфакс", в первую тройку коммунистов вошли лидер региональной ячейки Мария Прусакова, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественным организациям Антон Арцибашев и председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии Андрей Кривов.

Информацию подтвердила пресс-секретарь реготделения КПРФ Вероника Лапина. Она уточнила, что по итогам будущих выборов партия рассчитывает в этом году увеличить количество мандатов в региональном парламенте с 8 до 10.

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевую тройку кандидатов от "Единой России" в АКЗС. Следом за ним в списке идут председатель регионального парламента, секретарь реготделения единороссов Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.