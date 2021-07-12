Алтайский край лидирует в Сибири по росту цен на продукты

В июне стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в Алтайском крае составила 5007,68 рубля, что на 4,6% выше, чем в мае, следует из данных Новосибирскстата.

За полгода стоимость продуктовой корзины увеличилась на 20,7%. Это наивысший показатель среди всех регионов Сибири. В тройку также вошли Омская (4712 рублей, рост 20%) и Новосибирская (5371 рубль, +19,6%) области.

Меньше всего в Сибирском федеральном округе минимальный набор продуктов за полгода подорожал в Томской (4890 рублей, +13,7%) и Иркутской (5422 рубля, +13,9%) областях, а также Туве (5237 рублей, +15,2%).

Напомним, прожиточный минимум на душу населения на 2021 год составил 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.