Алтайский край лидирует в Сибири по росту цен на продукты

В июне стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в Алтайском крае составила 5007,68 рубля, что на 4,6% выше, чем в мае, следует из данных Новосибирскстата.
За полгода стоимость продуктовой корзины увеличилась на 20,7%. Это наивысший показатель среди всех регионов Сибири. В тройку также вошли Омская (4712 рублей, рост 20%) и Новосибирская (5371 рубль, +19,6%) области.
Меньше всего в Сибирском федеральном округе минимальный набор продуктов за полгода подорожал в Томской (4890 рублей, +13,7%) и Иркутской (5422 рубля, +13,9%) областях, а также Туве (5237 рублей, +15,2%).
Напомним, прожиточный минимум на душу населения на 2021 год составил 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.
Комментарии
Голосуй, не голосуй, все равно получишь рост цен, налогов, тарифов ЖКХ.
Как вы хотели. Два миллиона чиновников кормить надо. Сейчас добавят полки казаков в Росгвардию тоже минималкой не обойтись.
Выборы на носу. Тоже траты большие.
Хоть в чем-то первые.
Как какая неприятность, то это мы! Вроде не бездельники ...а вот видно в понедельник родились. Хотя 28 сентября 1937 был вторник...
Ясно написали, что по СФО самый высокий рост цен только в Алтайском крае. Просто много богатых людей живут в Алтайском крае. Посмотрите сколько жилья строится дорогого, ведь все продается. А гора и набережная вся настроена апартаментами.