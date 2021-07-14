В сентябре в единый день голосования – 2021 жители Алтайского края будут выбирать не только депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. В ряде муниципалитетов состоятся кампании в органы местного самоуправления. По данным крайизбиркома, всего в регионе пройдёт 101 избирательная кампания.

Так, выборы в органы местного самоуправления назначены на территории двух городских округов, во вновь образованном Залесовском муниципальном округе, 32 муниципальных районах в 81 сельском и городском поселении.

Основные кампании городского уровня состоятся в Алейске и Белокурихе. Кроме того, районное собрание депутатов выберут в Каменском районе, а Совет депутатов – в Залесовском муниципальном округе. Также выборы депутатов представительных органов пройдут в 49 сельских и городских поселениях, выборы глав муниципальных образований – в 40 сельских поселениях.

Местные референдумы по вопросу введения и использования средств самообложения планируются на территории трёх районов (Быстроистокского, Крутихинского и Целинного) в шести сельских поселениях.

Всего в единый день голосования будет разыграно 595 депутатских мандатов представительных органов муниципалитетов различного уровня.

Кроме того, в регионе пройдут дополнительные выборы ещё до единого дня голосования. Так, 25 июля состоятся дополнительные выборы в сельском собрании депутатов Рубцовского района, 1 августа – в сельских советах Павловского, Смоленского, Троицкого районов, 22 августа – в сельском совете Тальменского района, 29 августа – в сельских советах Локтевского и Угловского районов.