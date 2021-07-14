В Алтайском крае за сутки выявили 261 новый случай COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 57 488, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 96, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Алейск – 8, Топчихинский район – 7, Первомайский, Третьяковский районы – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 5 заболевших, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Краснощёковский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Выздоровели за весь период 47 725 человек, в том числе 46 – за последние сутки.

Скончались ещё 11 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3622 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 632 заражённых, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 535 коек.