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В Алтайском крае за сутки выявили 261 новый случай COVID-19

, ИА "Амител"
Умерли ещё 11 пациентов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 57 488, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 96, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Алейск – 8, Топчихинский район – 7, Первомайский, Третьяковский районы – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 5 заболевших, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Краснощёковский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

Выздоровели за весь период 47 725 человек, в том числе 46 – за последние сутки.

Скончались ещё 11 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3622 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 632 заражённых, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 535 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.07.2021 14:30
Гость

Возможности тестирования достигли предела?

14.07.2021 14:48
гость

Привитые среди них есть?

14.07.2021 14:58
Гость

14.07.2021 14:48
гость
Что, конкретно, вас интересует: среди выявленных?,среди "тяжелых"?, среди попавших на ивл?

14.07.2021 15:02
- гость -

14.07.2021 14:48
гость
Привитые среди них есть?

Статистика упорно отсутствует, поэтому все понятно.

14.07.2021 15:26
Гость

14.07.2021 15:02
- гость -
Вам-ли не знать, у вас приятель в морге работает.

14.07.2021 15:37
- гость -

14.07.2021 14:48
гость

Смени пластинку. Не надоело каждый день один и тот же вопрос задавать?

14.07.2021 15:37
Лёха

Следствием вакцинации совершенно определённо можно назвать только одно - ревакцинацию.

14.07.2021 15:45
гость

14.07.2021 15:37
- гость -

Смени пластинку. Не надоело каждый день один и тот же ответ давать? Че юлить то? Ты, в лучшем случае, не знаешь, в худшем, скрываешь

14.07.2021 15:46
гость

Ну так есть привитые: среди выявленных?,среди "тяжелых"?, среди попавших на ивл?

14.07.2021 15:48
- гость -

14.07.2021 15:45
гость
в худшем, скрываешь

Скрываю, распечатка в сейфе под кодовым замком. Каждое утро на ключ, или под ключ, как сейчас говорят.

14.07.2021 15:55
гость

14.07.2021 15:48
- гость -
Скрываю, распечатка в сейфе под кодовым замком. Каждое утро на ключ, или под ключ, как сейчас говоря

Да не смешно уже, смени пластинку. Так евреи разговаривают, им вопрос, а они встречный

14.07.2021 16:03
Лёха

Гость 15:55
Ну если ей одежда больше не нужна, мы можем поместить её в камеру забывшихся вещей, туда где у нас висит шаман бубна.

14.07.2021 16:09
- гость -

14.07.2021 15:55
гость
Да не смешно уже

Да грустно уже на самом деле. Когда в обычной вакцине, уже проверенной многими странами, некоторые видят десятки зелёных чёртиков. Может им нужно в другой диспансер по профилю?

14.07.2021 16:14
портос

ты не будь бабой спроси сегодня в 18:00 у сцены хоть что нибудь.

14.07.2021 16:14
гость

14.07.2021 16:09
- гость -

Ну вы опять как еврей. Зачем эта информация, которую у вас никто не спрашивает. Вам задали простой вопрос, привитые есть? Ответ, да или нет. Ну, или, не знаю. Зачем эти бла-бла-бла про то, что вам грустно

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