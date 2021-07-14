В Алтайском крае за сутки выявили 261 новый случай COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 57 488, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 96, Бийск – 22, Рубцовск – 21, Алейск – 8, Топчихинский район – 7, Первомайский, Третьяковский районы – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Зональный, Тальменский, Усть-Пристанский районы – по 5 заболевших, Калманский, Косихинский, Кулундинский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский, Целинный районы – по 4 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Красногорский, Краснощёковский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Крутихинский, Новичихинский, Павловский, Суетский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
Выздоровели за весь период 47 725 человек, в том числе 46 – за последние сутки.
Скончались ещё 11 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3622 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 632 заражённых, из них 195 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 535 коек.
Комментарии
Возможности тестирования достигли предела?
Привитые среди них есть?
14.07.2021 14:48
гость
Что, конкретно, вас интересует: среди выявленных?,среди "тяжелых"?, среди попавших на ивл?
14.07.2021 14:48
гость
Привитые среди них есть?
Статистика упорно отсутствует, поэтому все понятно.
14.07.2021 15:02
- гость -
Вам-ли не знать, у вас приятель в морге работает.
14.07.2021 14:48
гость
Смени пластинку. Не надоело каждый день один и тот же вопрос задавать?
Следствием вакцинации совершенно определённо можно назвать только одно - ревакцинацию.
14.07.2021 15:37
- гость -
Смени пластинку. Не надоело каждый день один и тот же ответ давать? Че юлить то? Ты, в лучшем случае, не знаешь, в худшем, скрываешь
Ну так есть привитые: среди выявленных?,среди "тяжелых"?, среди попавших на ивл?
14.07.2021 15:45
гость
в худшем, скрываешь
Скрываю, распечатка в сейфе под кодовым замком. Каждое утро на ключ, или под ключ, как сейчас говорят.
14.07.2021 15:48
- гость -
Скрываю, распечатка в сейфе под кодовым замком. Каждое утро на ключ, или под ключ, как сейчас говоря
Да не смешно уже, смени пластинку. Так евреи разговаривают, им вопрос, а они встречный
Гость 15:55
Ну если ей одежда больше не нужна, мы можем поместить её в камеру забывшихся вещей, туда где у нас висит шаман бубна.
14.07.2021 15:55
гость
Да не смешно уже
Да грустно уже на самом деле. Когда в обычной вакцине, уже проверенной многими странами, некоторые видят десятки зелёных чёртиков. Может им нужно в другой диспансер по профилю?
ты не будь бабой спроси сегодня в 18:00 у сцены хоть что нибудь.
14.07.2021 16:09
- гость -
Ну вы опять как еврей. Зачем эта информация, которую у вас никто не спрашивает. Вам задали простой вопрос, привитые есть? Ответ, да или нет. Ну, или, не знаю. Зачем эти бла-бла-бла про то, что вам грустно