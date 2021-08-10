Пул кандидатов в Госдуму от Алтайского края сократился на три человека

Три самовыдвиженца выбыли из числа претендентов на места в Госдуме от Алтайского края. Соискатели не сумели предоставить в избирком до 7 августа подписные листы в свою поддержку. Единственный, кто справился с задачей, – Владимир Попов, идущий по Рубцовскому округу. Однако пока он не получил статус зарегистрированного кандидата: комиссия проверяет автографы избирателей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Всего по четырём одномандатным округам от Алтайского края о своём участии в выборах уведомили избирком 39 кандидатов, из них 35 представляли политические партии. После того как три соискателя добровольно покинули гонку, число претендентов сократилось до 36. По состоянию на 10 августа, избирком зарегистрировал 28 человек.

В Барнаульском округе за мандат депутата Госдумы поборются Даниил Бессарабов ("Единая Россия"), Валентин Бороздин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Виталий Зырянов ("Коммунисты России"), Надежда Зяблицкая ("Новые люди"), Андрей Кривов (КПРФ), Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду"), Виктор Рау ("Яблоко") и Алексей Скосырский (ЛДПР). Выбыл из предвыборной гонки самовыдвиженец Анатолий Майдуров.

В Рубцовском округе среди претендентов – Евгений Астаховский ("Родина"), Владислав Вакаев ("Новые люди"), Андрей Крылов ("Яблоко"), Елена Курносова ("Коммунисты России"), Мария Прусакова (КПРФ), Людмила Суслова (СРЗП), Павел Чеснов (Российская партия свободы и справедливости) и Ирина Шудра (ЛДПР), Сергей Струченко ("Единая Россия"), Виктор Дворников (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Владимир Попов (самовыдвиженец). Последний сдал 15 440 подписей избирателей в свою поддержку. Теперь случайно отобранные 2994 автографа проверяет комиссия. Если процент брака не превысит допустимой величины, Попова зарегистрируют на выборах. При этом одного кандидата Рубцовский округ уже не досчитался. Дарья Кадкина, которая шла как самовыдвиженец, не смогла собрать подписные листы.

От Бийского округа на выборы заявились восемь кандидатов: Антон Арцибашев (КПРФ), Олег Боронин (СРЗП), Максим Железовский (ЛДПР), Ксения Киреева ("Новые люди"), Сергей Матасов ("Коммунисты России"), Александр Прокопьев ("Единая Россия"), Юрий Ильиных ("Яблоко"), Иван Макаров (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

По Славгородскому округу выдвинулись 10 человек: Александр Андрющенко ("Коммунисты России"), Максим Крайн (ЛДПР), Анна Левашова (КПРФ), Александр Терентьев (СРЗП), Андрей Ткаченко ("Яблоко"), Сергей Убраев ("Родина"), Иван Лоор ("Единая Россия"), Александра Томашевич ("Новые люди"), Александр Третьяков (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость). А вот самовыдвиженец Антон Мартыненко уже выбыл из борьбы за депутатский мандат, так как не предоставил подписи в свою поддержку.

Напомним, что по партспискам на выборы в Госдуму заявились 15 партий. Это Партия роста, "Родина", "Гражданская платформа", "Зелёная альтернатива", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская партия свободы и справедливости, "Зелёные", "Справедливая Россия – За правду", "Единая Россия", "Новые люди" и "Российский общенародный союз".