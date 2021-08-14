47 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 117 заболевших.

Зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. В июле скончался 81-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.

За сутки выздоровели 48 пациентов. По данным на 14 августа, за весь период в регионе выздоровел 18 601 человек.

Всего проведено 260 376 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, за отчётные сутки исследовано 549 проб.