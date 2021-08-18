Двух кандидатов от партии "Яблоко", включённых в краевой партсписок по выборам в Алтайское Заксобрание, сняли с предвыборной гонки. Решение об этом приняла краевая избирательная комиссия. Информация размещена на сайте избиркома. Поводом для санкций стало то, что один из "яблочников" "забыл" указать судимость, а другой – членство в "Единой России".

"Яблочник" родом из ЕР

Краевой список кандидатов, выдвинутых от партии "Яблоко", заверили ещё 31 июля. Всего в списке было 59 человек. Позднее избирком приступил к проверке биографий кандидатов. В результате выяснилось, что у некоторых из них есть "тёмные пятна" в послужном списке.

Так, Алексея Кекселя "яблочники" выдвинули в составе территориальной группы № 4. Более того, Кексель возглавил это объединение. При этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписанном кандидатом, не была указана принадлежность к какой-либо другой политической партии.

11 августа в избирком поступила информация от Алтайского реготделения "Единой России", что Кексель является членом ЕР ещё с 2014 года. В соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, "наличие в заверенном списке кандидата – члена иной политической партии является основанием для исключения".

Грабёж и "народная" статья

На этом потери "яблочников" не закончились. Ещё один кандидат – Николай Усов, который шёл в составе территориальной группы № 9 (под первым номером), оказался более "забывчивым", чем его соратник Кексель. В своей биографической справке он, вопреки требованию закона, не указал сведения об имевшейся судимости.

В результате проверки избирком получил информацию от ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ней говорилось о том, что Усов был осуждён в 2000 году по пунктам "а, в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж") и приговорён к трем годам лишения свободы условно. Данная судимость у кандидата была погашена.

Кроме того, в 2016 году Усова осудили по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Суд в качестве наказания назначил Николаю Усову штраф – 5000 рублей.

Поскольку кандидат от "Яблока" скрыл сведения о своих судимостях, это стало основанием для его исключения из предвыборных списков.

Первая ласточка

Кстати, у "яблочников" есть ещё несколько претендентов на кресло в АКЗС с судимостью. Подробнее о них, а также о представителях других партий, в чьих рядах встречаются кандидаты, имевшие проблемы с законом, можно почитать здесь.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября. Всего в избирательном бюллетене будут представлены шесть партий. В их числе – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Яблоко" и "Коммунисты России".

Между тем "яблочники" несут потери и на выборах в Госдуму. Накануне, 17 августа, Алтайский краевой суд удовлетворил иск справоросса Александра Молотова и отменил регистрацию представителя "Яблока" Виктора Рау. Причиной стало то, что Рау является сторонником движения "Штабы Навального", а в России организация признана экстремистской. У Рау есть пять дней, чтобы обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.