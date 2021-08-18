Двух кандидатов от партии "Яблоко", включённых в краевой партсписок по выборам в Алтайское Заксобрание, сняли с предвыборной гонки. Решение об этом приняла краевая избирательная комиссия. Информация размещена на сайте избиркома. Поводом для санкций стало то, что один из "яблочников" "забыл" указать судимость, а другой – членство в "Единой России".
"Яблочник" родом из ЕР
Краевой список кандидатов, выдвинутых от партии "Яблоко", заверили ещё 31 июля. Всего в списке было 59 человек. Позднее избирком приступил к проверке биографий кандидатов. В результате выяснилось, что у некоторых из них есть "тёмные пятна" в послужном списке.
Так, Алексея Кекселя "яблочники" выдвинули в составе территориальной группы № 4. Более того, Кексель возглавил это объединение. При этом в заявлении о согласии баллотироваться, подписанном кандидатом, не была указана принадлежность к какой-либо другой политической партии.
11 августа в избирком поступила информация от Алтайского реготделения "Единой России", что Кексель является членом ЕР ещё с 2014 года. В соответствии с Кодексом Алтайского края о выборах, "наличие в заверенном списке кандидата – члена иной политической партии является основанием для исключения".
Грабёж и "народная" статья
На этом потери "яблочников" не закончились. Ещё один кандидат – Николай Усов, который шёл в составе территориальной группы № 9 (под первым номером), оказался более "забывчивым", чем его соратник Кексель. В своей биографической справке он, вопреки требованию закона, не указал сведения об имевшейся судимости.
В результате проверки избирком получил информацию от ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ней говорилось о том, что Усов был осуждён в 2000 году по пунктам "а, в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж") и приговорён к трем годам лишения свободы условно. Данная судимость у кандидата была погашена.
Кроме того, в 2016 году Усова осудили по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Суд в качестве наказания назначил Николаю Усову штраф – 5000 рублей.
Поскольку кандидат от "Яблока" скрыл сведения о своих судимостях, это стало основанием для его исключения из предвыборных списков.
Первая ласточка
Кстати, у "яблочников" есть ещё несколько претендентов на кресло в АКЗС с судимостью. Подробнее о них, а также о представителях других партий, в чьих рядах встречаются кандидаты, имевшие проблемы с законом, можно почитать здесь.
Напомним, выборы в АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября. Всего в избирательном бюллетене будут представлены шесть партий. В их числе – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Яблоко" и "Коммунисты России".
Между тем "яблочники" несут потери и на выборах в Госдуму. Накануне, 17 августа, Алтайский краевой суд удовлетворил иск справоросса Александра Молотова и отменил регистрацию представителя "Яблока" Виктора Рау. Причиной стало то, что Рау является сторонником движения "Штабы Навального", а в России организация признана экстремистской. У Рау есть пять дней, чтобы обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Комментарии
Кексель является членом ЕР ещё с 2014 года
А что ему мешало выйти? Ему все равно от кого лишь бы во власти
Усов был осуждён в 2000 году по пунктам "а, в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабёж"
У Фургала тоже была бурная молодость и что теперь
"Грабёж"
Яблочник, а все равно грабил
Нет, ну если возможное неосносновательное обогащение у нас рэкет-квалифицируемо по уголовной статьей. То может быть подать в суд на всю партию какую-нибудь вспомнив историю её преступлений против человечности.
Лицемерие чистой воды. Всё это делается лишь с одной целью, убрать всех кто представляет опасность для
КПССЕдра. Реальный рейтинг партии жуликов и воров находится ниже 20%, в кремле истерика и паника. Очевидно что идея с едросовской пятёркой во главе с кужегетовичем не сработала, остается только не допускать, снимать, арестовывать и сажать.
Усов был привлечен по статье "грабеж", и в чем проблема??? "Единая Россия" в полном составе занимается грабежом своего народа. Они ограбили людей на пять лет пенсионного возраста!
У меня много знакомых, кто раньше не ходил голосовать или ходил, но голосовал за едросов, в этот раз пойдут, но будут против голосовать против едросни! Надоела уже эта зажравшаяся свита!
Абориген
У Министра обороны есть армия. А когда этот Министр Обороны состоит в какой-нибудь партии, это означает, что армия принадлежит партии, и защищает партийные интересы. Это неправильно.
18.08.2021 08:34
- гость -
Голосовать при этом надо не просто так а консолидировано, т.е. не распыляя голоса на тех кандидатов у которых нет шансов пройти порог, какими бы хорошими они не были. Иначе эти голоса достанутся Едру.
Если у коммуняк есть шансы (а на Алтае у них всегда есть шансы) побить Едро, значит и надо за них голосовать.
18.08.2021 08:50
Лёха
Это не самое неправильное что существует в путинской РФ. К сожалению мы, как граждане, допустили вещи куда более худшие пойдя на поводу популистской риторики воров и жуликов.
Мы вибираем законодательную власть, а не вручаем власть политическую, которая, кстати принадлежит народу. Причем тут Министр обороны, Губернатор, Президент. Они чего законодатели что-ли? Им то с какая такая нужда до партий?
Не, когда политическая власть начинает принадлежать партии, армия начинает принадлежать партии, законодатель начинает диктовать политику это какая-то хрень.
Это было в Германии в 33 году...
Наоборот надо брать таких, тот кто с судимостью уже что то в своей жизни "нюхнул" , уже есть опыт по грабежам. Как говорится за одного битого 2 не битых дают. Это уже мастера, гуру. Зачем там необстрелыш? Они попадаются на мелочах, тем самым порочат авторитет остальных.
Угу, история рассказывает о том, что вначале сделали концлагеря для евреев. Садили их туда, и отжимали деньги. Вначале, кто-то из них даже выходил через 42 дня.
18.08.2021 08:58
Лёха
Такова и была изначальная цель у Путина. Медленно и незаметно уничтожить независимость ветвей власти и в конечном итоге фактически сосредоточить все полномочия в одних руках, оставив лишь формальные признаки разделения.
Почитай "Контрреволюция" Алексашенко, наглядно, понятно и ясно объяснено, что, зачем и почему.
Грабителям в законодательной власти не место!!!
18.08.2021 09:26
- гость -
В судебной место?
Абориген
Путин В.В. как раз сказал, что к этому привело его балансирование между ветвями власти, по сути он балансировал ветви власти и в этой связи не являлся самостоятельным в принятии решений. Но он осознал из партий разных давно вышел, что и другим советует, начинал работу Президентом не имея достаточного опыта.
Но это всё в далёком прошлом. Работа Алексашенко современное состояние дел не отражает.
18.08.2021 08:51
АБОРИГЕН
С Вами согласен! И это же самое говорю знакомым, объясняя почему выигрывают едросы и для чего столько много "выбора".
18.08.2021 09:33
Лёха
Самое последнее что нужно делать, это слушать объяснения данного гражданина, называющего себя президентом РФ. Как только Путин получил выволочку за АПЛ "Курск", где ему накидали со всех сторон, он понял что это ему категорически не понравилось и вообще несет угрозу его президентству как таковому. С этого момента и началось медленное и ползучее сворачивание независимости ветвей власти, сми, монополизация и централизация административно-экономической модели в стране, постройка вертикали так сказать. После Беслана были отменены выборы губернаторов, потом мэров, в общем сплотимся, затянем пояса, все как один и прочий бред.
По этому сегодня все вопросы решаются без дискуссий и обсуждений, а единогласно, под долгие и продолжительные аплодисменты переходящие в овации со слезами радости на глазах. И Алексашенко как раз описывает цепочку событий приведшей к сегодняшнему положению вещей.
Абориген.
Согласен! У нас просто отнимают право выбора заставляя ставить галку только за одного и далее ни за кого другого. Это жульничество. На самом деле надо поставить свои оценки от 0 и до сколько там партий? Вот так вот будет выбор!
А с галкой это хрень. Можно даже не ходить.
Похоже опять прозападная партия в Думу не проходит. Кто оказался в ЕР, кто грабежом занимался. Кстати, в ЕР много прозападников. Если бы у Яблока были хорошие шансы, либералы из ЕР туда бы быстро перебежали. А этот вообще мудрый оказался, захотел и к прозападникам, но и подстраховаться, из ЕР не уходить. Чтобы и рыбку съесть
боря пустобрех, борец с ветряными мельницами
Ходорковский финансировал и навальнят и яблочников.
уверены что хотите жизни от Ходора???
18.08.2021 11:14
- гость -
Тут важно кто ты сам. Всепропальщик выдрессированный под выученную беспомощность? Тогда ты действительно, пустобрёх.