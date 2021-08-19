19 августа избирательная комиссия Алтайского края провела жеребьёвку, чтобы определить, в каком порядке будут расположены партии в бюллетене для голосования по выборам в региональное Заксобрание. Информация размещена в Telegram-канале КИК.
Всего до выборов было допущено шесть партий, они расположатся в бюллетене в следующем порядке: "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко".
Изначально в выборах в АКЗС собиралось участвовать 10 партий. Четыре из них не сумели пройти регистрацию. Это "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Родина", а также партия "За справедливость". Все объединения не справились со сбором подписей, причём движение "За справедливость" изначально делало акцент на одномандатных округах, но так и не сумело собрать автографы избирателей.
Напомним, в начале недели прошла жеребьёвка по распределению партий в избирательном бюллетене в Госдуму. Там под № 1 идёт КПРФ, а под последним № 14 – "Партия пенсионеров".
Выборы в Госдуму и АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.
Комментарии
в региональное Заксобрание
О, и в Думу коммунисты на первом. Точно предзнаменование
А, в Думу на первом КПРФ. Коммунисты России это спойлер
СУРАЙКИН Максим Александрович, лидер партии, никак себя не проявил. Разве что кидался на Грудинина во время дебатов. Появляется во время выборов, чтобы отобрать голоса у КПРФ.
"Справедливая Россия - За правду", а что есть еще Справедливая Россия которая против правды?
У коммунистов есть раскол. Это на руку конкурентам. Товарищи, нужно быть мудрее. Регистрируйте все партии с двойными названиями. Например: Единая Россия и Едрёная Россия.