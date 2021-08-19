19 августа избирательная комиссия Алтайского края провела жеребьёвку, чтобы определить, в каком порядке будут расположены партии в бюллетене для голосования по выборам в региональное Заксобрание. Информация размещена в Telegram-канале КИК.

Всего до выборов было допущено шесть партий, они расположатся в бюллетене в следующем порядке: "Коммунисты России", "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко".

Изначально в выборах в АКЗС собиралось участвовать 10 партий. Четыре из них не сумели пройти регистрацию. Это "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Родина", а также партия "За справедливость". Все объединения не справились со сбором подписей, причём движение "За справедливость" изначально делало акцент на одномандатных округах, но так и не сумело собрать автографы избирателей.

Напомним, в начале недели прошла жеребьёвка по распределению партий в избирательном бюллетене в Госдуму. Там под № 1 идёт КПРФ, а под последним № 14 – "Партия пенсионеров".

Выборы в Госдуму и АКЗС пройдут с 17 по 19 сентября.