Россияне, проживающие за границей, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по двум одномандатным округам, образованным на территории Алтайского края. Об этом в ходе пресс-конференции 24 августа рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Всего правом голоса по "алтайским" округам обладают свыше 70 тысяч соотечественников. Впервые иностранные участки были закреплены за Барнаульским (№ 39) и Славгородским (№ 42) округами на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году.

Экзотический выбор

В нынешнюю избирательную кампанию к округу № 39 приписаны 12 избирательных участков за пределами РФ. Они находятся в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ и Португалии. Большее количество стран и участков закреплено за Славгородским округом № 42. В частности, 29 участков будут открыты в Польше, Турции, Японии, Норвегии, Монголии, Египте, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Сирии, Кубе, Ирландии, Новой Зеландии, Тонга и Самоа.

Участковые избирательные комиссии, сформированные на зарубежных избирательных участках, организуют руководители дипломатических представительств или консульских учреждений РФ. Они же предоставляют и помещение для голосования.

Добавим, при голосовании за пределами территории России средства видеонаблюдения не применяются, так же как и комплексы обработки избирательных бюллетеней. Наблюдатели на участках вправе присутствовать – если их туда направят политические партии или же Общественная палата РФ.

Напомним, в Барнаульский округ входят Железнодорожный и Центральный районы краевого центра, Белокуриха, и районы юго-востока Алтайского края (в том числе и Бийский район), за исключением самого Бийска. Славгородский округ включает Ленинский район Барнаула, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое и районы северо-запада региона.

Заграничный электорат

В 2016 году принять участие в выборах по двум одномандатным алтайским округам могли более 73 тысяч избирателей. По Славгородскому округу за рубежом тогда было зарегистрировано около 9% от общего числа избирателей по данной территории (44 116 человек), а по Барнаульскому – 6% (28 960 человек).

Всего же россияне из-за рубежа смогут проголосовать за кандидатов из 75 одномандатных округов (из 30 регионов РФ). Численность избирателей за пределами территории России – чуть больше 1,8 млн человек. Столько же, для понимания, зарегистрировано во всём Алтайском крае. Это примерно 1,6% избирателей.

На думских выборах можно будет проголосовать в 144 странах мира на 348 избирательных участках, ещё семь будут расположены на территории Байконура. Больше всего зарубежных участков откроется в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). Десять участков будут работать в Южной Осетии, по девять – в Абхазии, Белоруссии и Эстонии, семь – в США. По шесть мест для голосования откроются в Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. В Испании, Франции и Туркменистане соотечественники смогут воспользоваться пятью участками.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Алтайском крае предстоит избрать четырёх депутатов по одномандатным округам, также голосование будет идти по партийным спискам. Всего на попадание в парламент претендуют 14 политобъединений. Как они будут расположены в избирательном бюллетене, можно посмотреть здесь.