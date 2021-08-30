Такой день. Наезд на мальчика в Барнауле и случай заражения малярией в Алтайском крае

Житель Алтайского края заразился малярией. В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что это единичный случай и угрозы распространения заболевания по региону нет.

В Барнауле на улице Сухэ-Батора 11-летний мальчик на электросамокате попал под колёса автобуса. Ребёнок получил травмы

В Минздраве Алтайского края объяснили резкое снижение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионе. Как оказалось, это связано с изменённым подходом по ведению больных в таком состоянии.

В Барнауле организатора шоу Ольги Бузовой оштрафовали на 300 тысяч рублей. Причиной стало проведение концерта певицы в ТЦ Galaxy с нарушением антиковидных требований.

Алтайский паралимпиец Роман Жданов выиграл бронзовую медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем. Спортсмен уступил японцу Такаюки Сузуки и израильтянину Ами Омеру Дадаону, однако взял уже четвёртую медаль на Паралимпийских играх в Токио.

Полицейские задержали всех похитителей украшений из ювелирного магазина в барнаульском ТЦ. Все они имеют судимости.

Накануне официального открытия нового здания театра кукол "Сказка" артисты вместе с барнаульцы прошлись по центральной аллее города. "Парад-переезд", в котором мог принять участие любой желающий, прошёл от бывшего кинотеатра "Родина" до нового здания театра.