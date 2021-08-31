В Барнауле за шесть месяцев в ДТП погибли 15 человек

С января по июнь 2021 года в Барнауле произошло 411 ДТП. В авариях погибли 15 человек, сообщает "Толк" со ссылкой на проект отчёта начальника управления МВД России по Барнаулу, с которым он выступит в гордуме.

Отмечается, что семь человек из 15 погибли в результате наездов на пешеходов. Всего за шесть месяцев пешеходы на дорогах Барнаула попадали в ДТП 180 раз.

Из общего количества аварий 113 произошли на пешеходных переходах. В большинстве случаев (101) причиной ДТП становились ошибки водителей.

За указанный период в Барнауле выписали штрафов на 48 миллионов рублей. Также правоохранителям удалось поймать 1051 пьяного водителя.