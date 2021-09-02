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С пандой по зебре. Первоклассникам Барнаула рассказали, как безопасно добраться до школы

, ИА "Амител"
Волонтёры и инспекторы ГИБДД в День знаний провели для школьников акцию "Добрая дорога"
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В конце лета и начале осени в Барнауле традиционно возрастает количество ДТП с участием детей, сообщают в барнаульском управлении ГИБДД. За время каникул школьники попросту забывают, как нужно вести себя на дороге. В особой зоне риска – первоклассники, которые впервые оказываются один на один с дорожной обстановкой. Для них (и остальных учеников) члены молодёжного правительства Алтайского края при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона и алтайского ГУ МВД провели просветительскую акцию "Добрая дорога". Вместе с ростовыми куклами инспекторы и волонтёры рассказали ребятам, как правильно переходить дорогу возле школы.

Самое опасное время

Только за первые пять месяцев 2021 года в Барнауле произошло 59 ДТП с участием детей. А в сентябре, когда начинается учебный год, их может быть ещё больше, рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Барнаулу Геннадий Кузнецов.

"В конце августа дети приезжают с отдыха, из лагерей, от бабушек и дедушек. Естественно, они за лето отвыкают от дорожной обстановки. Поэтому школьники нередко совершают необдуманные поступки и попадают под колёса. Часто – на велосипедах и самокатах. Уже в настоящее время мы фиксируем рост аварийности и детского травматизма на дорогах", – объяснил Кузнецов.

Чтобы предотвратить ДТП с участием детей, члены молодёжного правительства и решили провести акцию. Волонтёры и инспекторы рассказывали о правилах дорожного движения первоклашкам, которые спешили на торжественную линейку.

"Наша цель – объяснить детям, как правильно нужно переходить дорогу, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. В Барнауле для акции мы выбрали пять школ (по одной в каждом районе города). До 5 сентября акцию организуем в Новоалтайске, Новичихинском, Топчихинском, Благовещенском и Алтайском районах. В дальнейшем планируем масштабировать проект. Надеемся, что наша акция поможет уберечь учеников от травм на дорогах. Стараемся рассказывать о ПДД в игровой форме, чтобы ребятам было интересно", – рассказал член молодёжного правительства региона Максим Третьяков.

Под игровой формой подразумевалось общение детей с ростовыми куклами, поэтому ребята не только охотно отвечали на вопросы, но и фотографировались с участниками акции. Например, ученикам из гимназии № 27 и лицея № 3 о безопасности на дорогах рассказывала большая панда. В других школах викторины проводили чайка и белый медведь. Каждому школьнику вручали разноцветные воздушные шарики и памятки по ПДД.

Не рассказать, а показать

Многие первоклассники, как оказалось, уже знают ПДД на отлично. Аня, первоклассница из лицея № 3, рассказала волонтёрам:

"Дети должны переходить дорогу только на зелёный, чтобы их не сбивали машины. А если светофора нет, то только по зебре. Сначала нужно посмотреть налево и направо. И если нет машин – переходить дорогу".

Мама девочки объяснила: вместо лекций устраивала дочери практику. Брала её с собой, пока водила в школу старшего ребёнка.

"Вместе с Аней разбирались, как и где нужно переходить дорогу. Ребёнку ведь так гораздо проще запомнить, какие правила соблюдать. Дочь прекрасно знает, как вести себя на проезжей части", – рассказывает женщина.

Это самый правильный способ научить детей соблюдать ПДД, считает специалист ГИБДД Геннадий Кузнецов. По его словам, каждый родитель должен пройти маршрут до школы вместе с ребёнком.

"Многие дети, которые идут в первый класс, до этого никогда одни не оказывались в городской среде. Поэтому родитель должен рассчитать оптимальный маршрут по всем правилам дорожного движения. Вместе с ребёнком нужно пройти этим путём и обратить внимание на все опасные участки. И, конечно, ребёнку необходимо объяснить, что перед любым пешеходным переходом нужно остановиться, убедиться, что машины останавливаются и пропускают, а затем уже переходить дорогу", – пояснил Кузнецов.

Кроме того, отметил специалист, помогут дополнительно обезопасить ребёнка светоотражающие элементы на одежде или рюкзаке. По статистике Госавтоинспекции, это в 6,5 раза снижает риск угодить под колёса.

"Самый главный страх"

В рамках акции инспекторы ГИБДД и волонтёры также напоминали водителям, как нужно ездить, если рядом находится школа или лицей. Автолюбители, в свою очередь, объяснили, что дети тоже далеко не всегда соблюдают ПДД.

"Это вообще мой главный страх. Дети иногда выскакивают совершенно неожиданно из-за деревьев, например, или мчат на велосипеде. Рядом возле школы всегда сбавляю скорость", – рассказала водитель Ирина.

Дорожный переход возле школы – это еще относительно безопасный участок, объясняют инспекторы. Здесь меры предосторожности предусмотрены по максимуму: и светофор типа Т-7, и дорожные неровности, и пристальное внимание инспекторов. Всего вблизи дорожных переходов в Барнауле расположено 49 школ.

Но правила безопасности путём до школы не ограничивается, предупреждают в ГИБДД. Вблизи образовательного учреждения скорее можно выработать навыки ПДД. Так, чтобы дети смогли переходить дорогу и там, где "лежачие полицейские" и дополнительные светофоры не помогут.

Для этого ГИБДД регулярно проводит в школах профилактические беседы и организует "родительские патрули". Кроме того, в каждом образовательном учреждении созданы отряды юных инспекторов движения (ЮИД), которые помогают изучать ПДД другим ребятам.

Молодёжное правительство Алтайского края и управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, в свою очередь, будут и дальше проводить подобные акции. Так, чтобы знания помогали в жизни, а не оставались словами.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

2.09.2021 11:12
Виктор

Главное, чтобы все водители соблюдали зебру и светофор

2.09.2021 11:39
- гость -

взрослые зачастую игнорируют вообще ПДД а с детей спрашивают

2.09.2021 11:44
гiсть

откуда панда может знать ПДД, придуманные человеком?

2.09.2021 11:47
- гость -

и почему панда? другие костюмы в стирке?

2.09.2021 12:51
- гость -

А если нет ни свефтофора, ни зебры, ни знака пешеходного перехода?
Девятиэтажка (д.11) на улице Бабуркина. Другого пути до школ нет, кроме как переходить дорогу вне пешеходого перехода и зебры.

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