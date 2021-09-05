32 случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 32 случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Новые заражения распределились так: Турочакский район – 7, Горно-Алтайск – 6, Майминский район – 6, Онгудайский район – 3, Улаганский район – 3, Усть-Канский район – 3, Чемальский район – 2, Кош-Агачский район – 1, Чойский район – 1.

За весь период в регионе выявили 20 864 заражения COVID-19. При этом выздоровели 19 535 пациентов, в том числе 33 – за последние сутки.

Новых летальных случаев за минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировали. Всего в Горном Алтае скончались 358 человек с подтверждённым коронавирусом.