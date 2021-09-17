В Алтайском крае проголосовали свыше 136 тысяч избирателей

В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и региональное Заксобрание к 15:00 пятницы, 17 сентября, составила 7,64%, сообщают в региональном Избиркоме.

"По состоянию на 15 часов 17 сентября участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания приняли 136 060 человек. Явка составила 7,64%. Самыми активными оказались избиратели ЗАТО Сибирский – явка составила 33,9%. В Завьяловском районе – 18,4%, Шелаболихинском – 15,1%, в Панкрушихинском – 14,3%", – сказано в сообщении.

Напомним, с 17 по 19 сентября жители Алтайского края выбирают депутатов Госдумы и АКЗС. Всего в крае работает почти 1800 УИКов, правом голоса обладают около 1,79 млн человек.

Ранее Избирком отреагировал на сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае. Информация, размещённая в СМИ и соцсетях, не подтвердилась.

На ряде избирательных участков действительно голосует значительное количество избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок для голосования, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок.