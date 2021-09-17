Избирком проверил информацию о нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае

Избирком отреагировал на сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае. Информация, размещённая в СМИ и соцсетях, не подтвердилась.
"Ни в одном из перечисленных случаев нарушений не зафиксировано. На ряде избирательных участков действительно голосует значительное количество избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок для голосования, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок. И это право избирателя – выбрать любой удобный для себя участок голосования, в частности, который может быть расположен рядом с местом работы или учёбы, воспользовавшись механизмом "Мобильный избиратель", – сказано в сообщении ведомства.
В Избиркоме также отметили, что о "подвозах" людей для голосования им не сообщали, но эта информация также была проверена и не нашла подтверждения.
Напомним, что ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о ряде нарушений на избирательных участках в Алтайском крае. Наблюдатели рассказывали о подвозе голосующих, отсутствующих шторках на кабинках, а также о заполненной до голосования корзине.
Комментарии
Мне вот интересно:
Я должен прийти на своё участок и проголосовать за кандидата по своему округу, по соседнему округу идут другие кандидаты. Я беру открепительное и иду голосовать например рядом с местом работы, а там другой округ, другие кандидаты, как я смогу проголосовать за тех кто участвует по моему округу?
Скажите проще - бюджетников погнали сегодня голосовать
"как я смогу проголосовать за тех кто участвует по моему округу?"
никак.
Погнали и оне погнались.
Я не прогнулся. А коллеги прогнулись. Жалко. Всё-же мы стадо баранов, к сожалению.
мы сегодня с женой проголосовали с женой вечером после работы, чтобы в выходные дни этим голову не забивать.
больше всего понравилось, что на мое лицо никто не посмотрел. так что с моим паспортом мог проголосовать любой.