Избирком проверил информацию о нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае

Избирком отреагировал на сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае. Информация, размещённая в СМИ и соцсетях, не подтвердилась.

"Ни в одном из перечисленных случаев нарушений не зафиксировано. На ряде избирательных участков действительно голосует значительное количество избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок для голосования, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок. И это право избирателя – выбрать любой удобный для себя участок голосования, в частности, который может быть расположен рядом с местом работы или учёбы, воспользовавшись механизмом "Мобильный избиратель", – сказано в сообщении ведомства.

В Избиркоме также отметили, что о "подвозах" людей для голосования им не сообщали, но эта информация также была проверена и не нашла подтверждения.

Напомним, что ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о ряде нарушений на избирательных участках в Алтайском крае. Наблюдатели рассказывали о подвозе голосующих, отсутствующих шторках на кабинках, а также о заполненной до голосования корзине.