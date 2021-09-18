Алтайский край занял седьмое место среди регионов Сибири по явке в первый день выборов

Явка на выборах в Госдуму в Сибири по итогам первого дня голосования составила от 8,74% до 40% в зависимости от региона, пишет "Коммерсант".
Лидером по этому показателю оказалась Тува – 40,04%, второе место занял Кузбасс (33,95%), а третье – Республика Алтай (15,1%). Пятёрку замкнули Томская область (13,69%) и Красноярский край (12,9%).
Чуть ниже результат у Омской области (12,69%) и Алтайского края (11,64%), который занял седьмую строчку. Наименьшую явку показали Иркутская (10,86%) и Новосибирская области (10,35%), а также Республика Хакасия (8,74%).
Выборы депутатов Госдумы и региональных парламентов продлятся с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00.
Комментарии
Всё что вы наголосуете в первые два дня, ночью вытащат и заменят на бумажки с крыжами за Бессарабова и прочую едросню. Есть шанс, что нетронутыми останутся воскрессные бюллетени, но малый. Раньше на каждом участке висели вебкамеры. Но потом их убрали. Интересно - зачем?
Россия будет счастливой!
Висят вебкамеры, сам давно на выборы ходил? А ну да, в ютубе на нужном канале все покажут, сиди дальше.
18.09.2021 16:29
Мимопроходящий
Поплачь с горя и посмотри Мосфильмы по телевизору насчет новых строек.
Приду обязательно в воскресение со своей ручкой , а то Акимовой радость доставлю с её ЕР !
Поплачь с горя и посмотри Мосфильмы по телевизору насчет новых строек.
Ты когда галочку за ЕР ставил, в порыве страсти бюллетень не зашоркал насквозь?
Вот не любил я в своё советское детство в школе литературу. Пушкин, Лермонтов. А зря. Всё-же классики на то и были великими, что могли познать и четко изложить саму суть своей страны и народа, её населяющего.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
Впервые это стихотворение Лермонтова было опубликовано в 1887 году. Но ужас в том, даже сейчас оно остается актуальным. "Страна рабов, страна господ". И мы с упорством, достойным лучшего применения, стараемся её такой и оставить нашим потомкам...
18.09.2021 20:34
Пионер
Ты когда галочку за ЕР ставил, в порыве страсти бюллетень не зашоркал насквозь?
Как-то нет. У меня не бывает ПМС, к счастью.
Как-то нет. У меня не бывает ПМС, к счастью.
Уверен? Ты когда к окулисту пойдешь (проблемы со зрением очевидны) проконсультируйся у специалистов, на всякий случай.
18.09.2021 21:17
Пионер
Ты когда к окулисту пойдешь (проблемы со зрением очевидны)
Судя по времени в интернете, у тебя проблемы хужее. Я хоть знаю, что при этом пить и какие упражнения делать. Ничего тебе не пожелаю, потому что урод.
Ничего тебе не пожелаю, потому что урод.
Ну урод и урод грЫш - я же не заставляю тебя что-то желать. Я давно знаю о твоей проблеме. Я рад, что ты это тоже осознаешь. И верю, что тебя можно вернуть к нормальной жизни. Пусть не сразу, грЫш, но у тебя получится стать Человеком.
Даже я о тебе лучшего мнения, чем ты сам