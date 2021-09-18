Алтайский край занял седьмое место среди регионов Сибири по явке в первый день выборов

Явка на выборах в Госдуму в Сибири по итогам первого дня голосования составила от 8,74% до 40% в зависимости от региона, пишет "Коммерсант".

Лидером по этому показателю оказалась Тува – 40,04%, второе место занял Кузбасс (33,95%), а третье – Республика Алтай (15,1%). Пятёрку замкнули Томская область (13,69%) и Красноярский край (12,9%).

Чуть ниже результат у Омской области (12,69%) и Алтайского края (11,64%), который занял седьмую строчку. Наименьшую явку показали Иркутская (10,86%) и Новосибирская области (10,35%), а также Республика Хакасия (8,74%).

Выборы депутатов Госдумы и региональных парламентов продлятся с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00.