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Думские. Парламентские. Твои. Как завершился первый день больших выборов на Алтае

, ИА "Амител"
Всё идет по плану
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17 сентября более 200 тысяч жителей Алтайского края решили исполнить свой гражданский долг и сходить на выборы депутатов Госдумы и АКЗС. По итогам дня явка в регионе составила 11,64%. Пятница между тем оказалась богатой на события. Здесь и сообщения о переполненных участках, таинственных белых пакетах, странных кабинках для голосования и др. Впрочем, избиркому нашлось, что ответить на все эти претензии. В целом же никакого форс-мажора во время голосования не произошло, недочёты в основном носили технический характер, а по-летнему тёплая погода только добавила настроения электорату. Главные события за день – в обзоре amic.ru.

Утренний ажиотаж

Избирательные участки, как и положено, начали работу в 8 утра. Не все УИКи собрались сегодня в полном составе: часть сотрудников по объективным причинам не смогли отпроситься с работы, а потому начинать трёхдневный марафон пришлось в усечённом составе.

Впрочем, согласно неофициальной установке, в первый день выборов допускалось присутствие на месте 2/3 членов УИК. Часть комиссий столкнулись с тем, что уже за несколько минут до старта голосования, аккурат перед тем, как начинает звучать российский гимн, у дверей участков стала образовываться импровизированная очередь.

Многие, как выяснилось, решили воспользоваться своим правом пораньше, чтобы в дальнейшем не отвлекаться и не приходить на участок в выходные дни. Как рассказал amic.ru председатель краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев, на участок он пришёл рано утром. Таких же ответственных набралось ещё несколько человек.

"Решил зайти перед работой и проголосовать. Смотрю, что многие поступили так же, даже пришлось постоять в небольшой очереди. Выходные планирую посвятить семье", – рассказал собеседник.

"Досрочка" и тающий электорат

А между тем в некоторых населённых пунктах края процесс голосования уже подошёл к концу. Напомним, что досрочно голосовать на этих выборах могли только жители удалённых и труднодоступных сёл с 13 по 16 сентября. Всего в списках оказалось 26 сёл в девяти районах Алтайского края. Правом голоса здесь обладали 816 человек, но пришли на выборы только 296 избирателей. Явка, таким образом, составила около 36%.

Обращает на себя внимание и то, что за последние два с половиной месяца Алтайский край потерял почти 11 тысяч избирателей. Если на 1 июля их было 1,792 млн, то на 16 сентября – уже 1,781 млн. Актуальную цифру на пресс-конференции назвала руководитель КИК Ирина Акимова. С чем именно связано такое сокращение, она не уточнила.

Очереди в рамках закона

В первый день выборов в крае активно вели себя и наблюдатели. Именно от "контролёров" поступило большинство сигналов в избирком о возможных нарушениях. Всего в список наблюдателей включили 5698 человек по всему краю. Наибольшую активность, конечно, проявили политические партии: они назначили 3195 "контролёров". При этом позиции политических сил разделились: кто-то проявил высокую активность, а кто-то вовсе решил не направлять своих наблюдателей. Ирина Акимова предположила, что они решили воспользоваться видеотрансляциями, которые также были доступны.

Акимова прокомментировала и жалобы на огромные очереди на некоторых участках в Барнауле, которые сформировались утром 17 сентября. Сообщения об этом с фотоподтверждениями распространяли в соцсетях. В некоторых случаях указывали, что голосовать шли трудовыми коллективами. Глава КИК подтвердила, что местами действительно фиксировался большой поток избирателей, и связала его с использованием технологии "Мобильный избиратель", когда человек может сам выбрать подходящий для себя участок и проголосовать. Таких в крае оказалось более 59 тысяч жителей.

Таинственные пакетики для избирателей

Краевой омбудсмен Борис Ларин со своей стороны сообщил, что ни в его приёмную, ни в крайизбирком не поступало сообщений о возможных нарушениях на выборах. Акимова же заверила, что комиссия реагирует не только на поступившие непосредственно к ним обращения, но и мониторит социальные сети и мессенджеры. Так, она прокомментировала сообщения, распространяемые в Telegram, о том, что у одного из председателей УИКа в Новоалтайске якобы подтверждённый случай заражения коронавирусом. Номер участка не уточнялся, но Ирина Акимова предположила, что речь может идти об участке № 438. Она заверила, что его председатель имеет на руках отрицательный ПЦР-тест. Председатель комиссии сказала, что такие сообщения они не оставляют без внимания, но отметила, что часто информация оказывается не соответствующей действительности.

Так вышло и с "таинственными одинаковыми пакетиками", которые выдавали каждому избирателю. На самом деле в них оказались положенные по регламенту ручка, перчатки и маска. Все эти же атрибуты выдавали и год назад – на голосовании по поправкам в Конституцию.

В целом первый день выборов в крае прошёл спокойно и не был омрачён какими-то громкими происшествиями. Самыми активными оказались избиратели ЗАТО Сибирский – 41,3%, Родинского (26,3%) и Завьяловского (25,8%) районов. В аутсайдерах Бийск – 8%, Барнаул – 8,7 %, Заринск и Первомайский район – по 8,8 %. По районам края явка в среднем составила 14,3%, по городам – 9,3 %. Эти цифры будут меняться в большую сторону, ведь впереди ещё два финальных дня голосования.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

17.09.2021 23:37
Местный

Первый день завершился, а моё заявление от 13.09.21 об откреплении так и не рассмотрели. Молодцы

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