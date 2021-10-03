12 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе

12 человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария случилась 3 октября около 04:00 по местному времени на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. По предварительным данным, во время движения водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 30 человек.

В краевом Минздраве изданию сообщили, что девятерых пострадавших доставили в больницу, среди них – пятилетний ребёнок, все в состоянии средней тяжести. Ещё троих, в том числе ребёнка трёх лет, отпустили на амбулаторное лечение.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.