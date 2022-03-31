В Барнауле лихач окатил пешеходов водой из лужи

В Барнауле водитель легкового автомобиля Toyota окатил пешеходов грязной водой. Соответствующий видеоролик опубликован в сообществе «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, как автомобилист, двигаясь на высокой скорости по крайней полосе по проспекту Ленина, пронёсся по лужам и облил водой припаркованные автомобили и проходящих рядом людей.

Отметим, что подписчики паблика негативно отреагировали на поступок горожанина, а администрация сообщества выразила мнение, что «у таких водителей надо на пожизненно отбирать водительское удостоверение».