Барнаул присоединится к всероссийской акции памяти "Лучи Победы"

Лучи 16 прожекторных установок будут направлены в небо

24 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Лучи света в небе / Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле пройдет всероссийская акция памяти "Лучи победы". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Барнаул принимает участие в акции, посвященной событиям 24 июня 1945 года, когда после легендарного Парада победителей Москву украсила ночная праздничная иллюминация, в третий раз. Она проводится в городах-героях, городах воинской славы, городах трудовой доблести с 2021 года", – сказано в сообщении.

В Барнауле в небо направят 16 прожекторов. Акция состоится на территории Нагорного парка в 23:30 часов.