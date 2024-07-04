Барнаульский ломбард обвинили в незаконной рекламе займов

Подобные организации могут выдавать деньги лишь под залог движимого имущества — в объявлении предлагались совсем другие условия

04 июля 2024, 22:35, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Антимонопольная служба пресекла распространение недостоверных сведений ломбарда "Союз" в Барнауле, который в нарушение закона рекламировал выдачу займов под залог недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

По информации ведомства, организация установила на входе рекламу со следующим текстом: "Заем денег под автомобили, ПТС, золото, технику, недвижимость". В соответствии с законодательством ломбарды не могут выдавать деньги под залог недвижимого имущества и паспорта транспортных средств. Основной деятельностью организации является краткосрочное предоставление денег под залог движимого имущества – следовательно, наружная реклама не соответствовала реальным условиям получения займа.

Комиссия вынесла ломбарду предписание. Организация уже устранила нарушение. Вопрос о наложении штрафа решается.