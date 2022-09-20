Отопительный сезон в Бийске начнется с 26 сентября

В Бийске отопительный сезон стартует 26 сентября. Как сообщает «Бийский рабочий», об этом заявил глава города Александр Студеникин.

20 сентября в городской администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В числе прочих вопросов на нём обсуждалась готовность теплоэнергетического комплекса и систем ЖКХ к постоянному обеспечению ресурсом инфраструктуры на отопительный сезон 2022-2023 года.

О готовности своих предприятий к работе отчитались представители филиалов АО «Барнаульская генерация» — «Бийскэнерго» и «БийскэнергоТеплоТранзит», филиала Бийские МЭС АО «СК Алтайкрайэнерго», МУП Бийска «Водоканал» и другие.

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Общество Названа дата начала отопительного сезона в Барнауле

Напомним, что 20 сентября также стало известно, что отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября. Как рассказал Telegram-канал местного филиала СГК, 51% опрошенных жителей города выступили за то, чтобы отопление подключили уже сейчас.