Больше 4,5 млн рублей выделили на снос аварийных деревьев в Барнауле
Контракт с подрядчиком уже заключили
05 июля 2024, 11:17, ИА Амител
Работы по сносу аварийных деревьев продолжают в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Ими занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". На выполнение выделили 4,5 млн рублей. С подрядчиком заключили контракт на снос 200 деревьев. Работы будут проводить в ближайшие месяцы.
В городской администрации отметили, что под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность.
"В течение этой и следующей недели планируется убрать пять аварийных деревьев по улице Панфиловцев в районе здания № 13 и 27а, еще пять – по улице Малахова в районе здания № 107, четыре аварийных дерева будут убраны по улице Попова в районе зданий № 10/1, 40, 96 и четыре – в районе здания № 1/3 по улице Ляпидевского", – сказано в сообщении.
12:26:23 05-07-2024
Сносите пуховые тополя! Пух забивается во все щели построек, автомобилей, создает пожароопасную ситуацию.
17:22:33 05-07-2024
Гость (12:26:23 05-07-2024) Сносите пуховые тополя! Пух забивается во все щели построек,... тополя нам помогают жить, а ваши корыта с болтами только отравляют. может лучше их снести, а?
17:35:35 05-07-2024
что делать с управляйками, которые сносят вполне крепкие деревья (за счет жильцов, естественно) называя их аварийными. кто проводит экспертизу? и если знаете, куда на этот беспредел пожаловаться, напишите, пожалуйста! она нашли себе кормушку и убивают остатки зелени в центре!
мы только перешли в новую УК, так они в первый же месяц выкатили нам сумму за снос деревьев.
сначала снесли старые огромные тополя, но этого им показалось мало и нам еще спилят 13 деревьев...