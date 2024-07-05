Больше 4,5 млн рублей выделили на снос аварийных деревьев в Барнауле

Контракт с подрядчиком уже заключили

05 июля 2024, 11:17, ИА Амител

Дерево / Фото: t.me/barnaul_org

Работы по сносу аварийных деревьев продолжают в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ими занимается МБУ "Благоустройство и озеленение". На выполнение выделили 4,5 млн рублей. С подрядчиком заключили контракт на снос 200 деревьев. Работы будут проводить в ближайшие месяцы.

В городской администрации отметили, что под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность.