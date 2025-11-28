Четыре идеи для подарка ко Дню матери, которые можно купить на "Эко-Ярмарке" в Барнауле

Выберите душевные и полезные сюрпризы

"Эко-Ярмарка" / Фото Новикова О. Н.

30 ноября 2025 года вся страна будет отмечать День матери – особенный праздник, когда мы стремимся порадовать самых дорогих людей в нашей жизни. Если вы ищете подарок, который будет не просто формальностью, а проявлением искренней заботы и внимания, приходите на "Эко-Ярмарку".

Натуральная косметика и уход

В павильоне "Дар Алтая" и других специализированных отделах представлена косметика на основе натуральных компонентов: кремы с пантогематогеном, бальзамы с живицей кедра, мыло ручной работы с травами. Это идеальный вариант для тех мам, которые ценят натуральный уход без химических добавок.

Фермерские деликатесы для уютного чаепития

Подарите маме сладкий набор: алтайский мед с разнотравьем, варенье из лесных ягод, мармелад от "Кэптэн Графф", полезные трюфели из сухофруктов. Дополните подарок травяным чаем – с мятой, чабрецом или иван-чаем. Такой набор принесет радость и согреет в холодные дни.

Готовые наборы для кулинарии

Если ваша мама любит готовить, выберите для нее набор качественных продуктов: сыр местных сыроварен, вяленое мясо, пастилу, орехи в глазури и бутылку оливкового масла холодного отжима. С такими подарками она сможет устроить настоящий гастрономический вечер для всей семьи.

Подарки для здоровья и отдыха

Обратите внимание на лечебные травяные сборы, сироп из облепихи, кедровые орешки или настойки на алтайских травах (без спирта). А для расслабления – натуральные свечи с эфирными маслами или саше с душистыми травами.

Все товары на "Эко-Ярмарке" – продукция местных производителей и проверенных фермеров. Вы можете быть уверены в их качестве и свежести. Продавцы-консультанты с радостью помогут подобрать лучший подарок для вашей мамы, учитывая ее предпочтения.

Варианты подарка с "Эко-Ярмарки" / Фото Новикова О. Н.

Подарите заботу, которая чувствуется.

"Эко-Ярмарка"

Адрес: Барнаул, ул. ​Взлетная, 2к

Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00

