На Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли

Масса выброшенного газа увеличивается

16 марта 2026, 22:33, ИА Амител

Фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Солнце произошла крупная вспышка уровня M2.8, ее зафиксировали сразу несколько средств слежения. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Пик события наблюдался в 15:15 по Москве. Взрыв <...> сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли», — говорится в публикации.

Как отметили ученые, вспышка также разрушила протуберанец среднего размера. Из-за этого масса выброшенного газа дополнительно увеличится.

Данных о скорости движущегося к Земле облака пока нет. По мнению ученых, оно должно долететь до планеты не более чем за двое суток, то есть к середине дня в среду.

«Само событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов — по Земле, судя по всему, ударит центр плазменной структуры. Один удар такого типа планета в этом году уже испытала: с 19 по 21 января на Земле прошла буря уровня, близкого к G5, сопровождавшаяся самым сильным в XXI веке радиационным штормом», — отметили в лаборатории.

Сейчас же, по словам ученых, последствия не будут такими ощутимыми, но ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря — она может достигнуть уровня G3.