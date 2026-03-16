Психолог объяснила, почему дети-иностранцы враждуют с одноклассниками

16 марта 2026, 22:04, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дети иностранцев в российских школах объединяются в группировки и вступают в конфликты с одноклассниками из-за психологических трудностей и "невербальных факторов", рассказала "КП-Челябинск" клинический психолог, гештальт-терапевт Анастасия Малкова.

Как отметила психолог, языковой барьер — значимая проблема, но "лишь вершина айсберга". По ее словам, переезд для ребенка — это комплексная утрата: он теряет не просто страну или город, он теряет "все, что составляло ткань его повседневности".

«Мы часто спрашиваем: почему дети жестоки? Но мы редко задаем вопрос: а куда им девать ту боль, которую они носят в себе?» — говорит психолог.

Кроме того, есть "невербальные, почти невидимые факторы, которые влияют на коммуникацию сильнее, чем мы думаем", отмечает Анастасия Малкова. Например, телесные различия. «У людей из разных уголков мира может быть разный запах тела — это биологически обусловлено, связано с питанием, с образом жизни. <...> И дети остро чувствуют это "другое"», — пояснила она.

На вопрос о том, почему дети объединяются в группы и начинают враждовать, психолог сказала, что это нормальный этап развития: «Эволюционно это заложено: в стае безопаснее».

«Проблема не в самом объединении, а в том, какую потребность ребенок через это объединение закрывает. Часто это потребность в признании, в принятии, в безопасности. Если ребенок не получает этого в семье, если его не слышат, не видят, не принимают, он идет за потребностью в группу», — говорит Анастасия Малкова.

Именно в этой ситуации, по словам психолога, возникает риск: если группа дает ребенку принятие через противопоставление другим, через агрессию, через демонстрацию силы — он выбирает этот путь. Причем национальность здесь не первична, подчеркнула Анастасия Малкова. «Национальность может стать маркером, признаком, по которому группа объединяется. Но причина не в национальности. Причина — в дефиците принятия», — объясняет она.

Психолог убеждена, что если ребенок чувствует себя ненужным дома, если его не слышат в школе, он найдет способ заявить о себе.

Родителям, чей ребенок сталкивается с травлей "безотносительно национальности", психолог советует: