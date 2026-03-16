Реконструкция барнаульского аэродрома находится на контроле полпреда президента в СФО

Серышев считает развитие авиасообщения в регионах Сибири одним из ключевых факторов повышения качества жизни граждан

16 марта 2026, 21:45, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 11 марта принял участие в заседании коллегии Росавиации, сообщает официальный сайт полпреда.

Как отметил Серышев, развитие авиасообщения в регионах Сибири является одним из ключевых факторов повышения качества жизни граждан. Особое внимание было уделено совершенствованию аэропортовой сети.

«В Сибири идет строительство и реконструкция аэропортовых комплексов и объектов аэродромной инфраструктуры: в Горно-Алтайске, Барнауле, Новосибирске и Омске. Прорабатывается возведение новых воздушных гаваней в Иркутске и Шерегеше», — говорится в материале.

Полпред подчеркнул, что "с учетом наших расстояний воздушный транспорт особенно важен для жизнеобеспечения отдаленных и труднодоступных сибирских территорий".

За 2025 год по маршрутной сети межрегиональных перевозок Сибири перевезли свыше 1,6 миллиона пассажиров за счет субсидий из федерального бюджета.

Субсидии из региональных бюджетов позволили воспользоваться услугами местного авиасообщения порядка 180 тысяч граждан. В 2026 году поддержка развития сибирской межрегиональной маршрутной сети будет продолжена, отметили на совещании. К уже имеющимся маршрутам добавится еще 22 субсидируемых направления.

Напомним, барнаульский аэродром могут закрыть на реконструкцию в мае — июле 2027 года. Подрядчиком выступает компания "Новосибирскавтодор", с которой заключен госконтракт на 2,9 млрд рублей. На время работ аэропорт не сможет принимать воздушные суда. Сроки уточняются — они зависят от погодных условий.