Такой день. Закрытие "Фараона" и обрушение крыши жилого дома

О главных событиях региона за 16 марта

16 марта 2026, 23:51, ИА Амител

В Барнауле объявили о закрытии клуба-ресторана "Фараон", который работает в городе 13 лет.

В рабочем поселке Тальменка, по словам жителей, обрушилась часть крыши многоквартирного дома. Меры по инженерному обследованию и восстановлению кровли поставлены на контроль надзорными органами региона, сообщает правительство Алтайского края.

Жители поселка Благовещенка уже несколько дней испытывают серьезные проблемы с водоснабжением. По их словам, перебои продолжаются около пяти суток.

В России стартовал сезон активности клещей — уже зафиксированы первые случаи укусов в 19 регионах страны, включая Алтайский край.

Игорная зона "Сибирская монета" в Алтайском крае продемонстрировала самый заметный рост посещаемости среди всех российских казино-кластеров во время февральских и мартовских праздников. Поток гостей увеличился примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

На территории городских и сельских поселений Алтайского края и в Барнауле введен режим "черного неба", сообщил региональный Гидрометцентр. Режим действует с 18:00 16 марта до 18:00 17 марта.