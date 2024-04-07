Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск
Также для него и его жены проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка
07 апреля 2024, 09:01, ИА Амител
Десятимиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия" выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола "Ленин". Об этом сообщили в пресс-службе форума.
"Константин с супругой получили от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и госкорпорации "Росатом" сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой - атомного ледокола "Ленин" и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот". Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией", - сказано в сообщении.
Также для Константина и его жены проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят проживание, а также оплатят проезд из Ярославля
09:41:16 07-04-2024
Да уж а что не в Воркуту.смешно.
13:16:22 07-04-2024
Иван (09:41:16 07-04-2024) Да уж а что не в Воркуту.смешно.... Это очень популярное место стало, после выхода фильма А. Звягинцева "Левиафан". В Териберке съемки проходили. Местечко очень живописное. Я бы хотел туда съездить, но для одного дня (а больше там нечего делать) слишком дорого и далеко. Так что, на мой взгляд, отличный подарок.
09:48:52 07-04-2024
А чё не на Колыму?
09:51:48 07-04-2024
кайф! я бы тоже в Мурманск съездила дня на три, северное сияние посмотреть, но работа не отпускает.
14:30:25 07-04-2024
-"Ну, будете у нас на Колыме - милости просим! - Нет, уж лучше вы к нам."