Десятимиллионному посетителю выставки "Россия" подарили поездку в Мурманск

Также для него и его жены проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка

07 апреля 2024, 09:01, ИА Амител

Природа Мурманска / Фото: pxhere.com

Десятимиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия" выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола "Ленин". Об этом сообщили в пресс-службе форума.

"Константин с супругой получили от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и госкорпорации "Росатом" сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой - атомного ледокола "Ленин" и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот". Помимо этого, в ходе поездки они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией", - сказано в сообщении.

Также для Константина и его жены проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят проживание, а также оплатят проезд из Ярославля