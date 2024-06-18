До +27 и грозы. О погоде в Алтайском крае днем 18 июня

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с

18 июня 2024, 06:01, ИА Амител

Летняя гроза / Фото: unsplash.com

От +22 до +27 градусов ожидается в Алтайском крае днем 18 июня. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

В Барнауле от +23 до +25 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во второй половине дня порывы до 15 м/с.