До +30, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 13 августа

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с

13 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Гроза / Источник фото: unsplash.com

От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.