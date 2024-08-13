До +30, местами дожди. О погоде в Алтайском крае 13 августа
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с
13 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Гроза / Источник фото: unsplash.com
От +25 до +30 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков, утром возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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