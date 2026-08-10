До +35 градусов и без осадков. Аномальная жара вернулась на Алтай
Закончится этот период дождями и грозами
10 августа 2026, 14:28, ИА Амител
В Алтайском крае до 13 августа ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до +35 градусов.
Алтайский край
День 11 августа. Температура +30...+35 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Ночь 12 августа. Температура +13...+18 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
День 12 августа. Температура +30...+35 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Ночь 13 августа. Температура +14...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
День 13 августа. Температура +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Барнаул
День 11 августа. Температура +30...+32 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Ночь 12 августа. Температура +14...+16 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.
День 12 августа. Температура +29...+31 градус. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.
Ночь 13 августа. Температура +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с.
День 13 августа. Температура +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с.
10:42:25 11-08-2026
У погоды нет плохой погоды. Мне очень - очень нравится это лето.