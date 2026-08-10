Закончится этот период дождями и грозами

10 августа 2026, 14:28, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае до 13 августа ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха до +35 градусов.

Алтайский край

День 11 августа. Температура +30...+35 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночь 12 августа. Температура +13...+18 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

День 12 августа. Температура +30...+35 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночь 13 августа. Температура +14...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

День 13 августа. Температура +27...+32 градуса. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Барнаул

День 11 августа. Температура +30...+32 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ночь 12 августа. Температура +14...+16 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.

День 12 августа. Температура +29...+31 градус. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.

Ночь 13 августа. Температура +16...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

День 13 августа. Температура +28...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с.