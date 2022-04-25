Аналитики рассказали о регионах с самыми большими зарплатами в России

Чукотка возглавила рейтинг российских регионов с самыми высокими средними зарплатами в стране. Об этом сообщают «Известия». Средняя заработная плата в округе равна 120,7 тыс. рублей.

Также на первых местах списка оказались Ямало-Ненецкий автономный округ с зарплатой 116 тыс. рублей и Сахалинская область — 104,9 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, меньше всего зарабатывают в Чечне — 30,1 тыс. рублей, Дагестане и Ингушетии — по 31,1 тыс. рублей.

Новости

Экономика Эксперты выяснили, какую зарплату получают жители Алтайского края

При этом самая дорогая потребительская корзина также находится на Чукотке. Её стоимость составляет 30 тыс. рублей. На втором месте Камчатка — 28 тыс. рублей, а за ней Москва — 26,7 тыс. рублей. Меньше всего на продукты тратят в Ингушетии — 15,7 тыс. рублей, Белгородской и Липецкой областях — по 16,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что уровень зарплатных ожиданий жителей Алтайского края оказался на 10 тыс. рублей ниже, чем в других регионах Сибирского федерального округа. При этом размер средней зарплаты в Алтайском крае в январе 2022 года составил 31 789 рублей, что номинально выше, чем годом ранее, но ниже в реальном выражении.

Новости

Общество Четверть россиян захотели покупать подержанные вещи на фоне инфляции