Создайте систему хранения — папку на компьютере или облачное хранилище — и сохраняйте копии всех подписанных документов

25 мая 2026, 17:29, ИА Амител

Самозанятый / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Самозанятые могут потерять не только деньги, но и статус, если не смогут подтвердить происхождение доходов или характер сотрудничества с клиентами, рассказал "Газете.ru" Кантемир Кешоков, гендиректор юридической фирмы "Кешоков, Битуева и партнеры". Он рекомендовал самозанятым сохранять договоры, акты и другие документы в течение пяти лет.

Кешоков напомнил, что годовой лимит доходов для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей. Для ясности с поступлениями юрист посоветовал использовать отдельную карту для профессиональных платежей. Он также отметил, что налоговые органы могут потребовать объяснений, если обнаружат расхождения между своими данными и информацией от банков.

«Налог на профессиональный доход был создан для удобства: низкие ставки, отсутствие кассы и деклараций. Но самозанятые не всегда остаются незамеченными. В случае споров исполнитель рискует потерять деньги и статус. Важно сохранять договоры, акты, выписки и чеки из приложения "Мой налог". Эти документы могут понадобиться при проверке. Если налоговая вызывает для объяснений, игнорировать это не стоит: документы часто помогают решить вопросы на первом этапе», — подчеркнул Кешоков.

Юрист также предупредил о рисках при оформлении трудовых отношений через самозанятость. Основанием для проверки могут быть регулярные выплаты, предоставление рабочего места и материалов, а также требования соблюдать график. Чтобы минимизировать эти риски, в договоре следует указывать не процесс работы, а конечный результат: услуги, техническое задание и итоговый результат, отметил Кешоков.

«Чек из приложения "Мой налог" не всегда является достаточным доказательством оказанных услуг. В случае спора суд будет рассматривать договоры и акты. Поэтому важно фиксировать выполненные задачи, сроки и промежуточные результаты, если работа длится долго», — предупредил юрист.

Регулярные поступления от одного клиента могут привлечь внимание ФНС, сообщил Кешоков. Перед началом работы он рекомендовал проверять заказчика. Настороженность должны вызывать отказ от договора, просьбы оформить фиктивный акт или завысить сумму в чеке, указание недостоверных данных в платеже, а также отказ от предоплаты и частые задержки оплаты.