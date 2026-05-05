Число самозанятых в России превысило 15 миллионов человек
С конца 2024 года показатель вырос на 26,8%
05 мая 2026, 13:34, ИА Амител
По данным Федеральной налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, число самозанятых в России за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Конкретные показатели демонстрируют рост на 26,8 % — с более чем 12 миллионов самозанятых на конец 2024 года до 15,427 миллиона по итогам 2025‑го.
Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — действует в России в экспериментальном порядке до 31 декабря 2028 года. Он позволяет гражданам легально вести бизнес при годовом доходе в пределах 2,4 миллиона рублей. Для этого достаточно установить специальное приложение и уплачивать налог по ставке 4 % или 6 %, без необходимости подавать какую‑либо отчетность.
Как отмечал в конце прошлого года статс‑секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом продлится до конца 2028 года. При этом уже в 2027 году планируется провести обсуждение вопроса о дальнейшем статусе режима — его сохранении или корректировке.
14:41:29 05-05-2026
Всех сельских жителей. Которые сдают мясо,молоко,яйца туда же принудительно. Мед. А то как беда у них. Так обнаруживается оборот совсем не маленький без налогооблажения
15:21:18 05-05-2026
Сельчанин (14:41:29 05-05-2026) Всех сельских жителей. Которые сдают мясо,молоко,яйца туда ж... А Вам какая печаль до их "неналогооблагаемого" оборота ? Поезжайте в деревню. Поживите. Сделайте такой оборот. Потом расскажите нам, как там , в деревне живут.
17:59:29 05-05-2026
Гость (15:21:18 05-05-2026) А Вам какая печаль до их "неналогооблагаемого" оборота ? П... Тогда отставить стоны про медицину, детсады. школы, дороги и тд и тп!
11:49:58 06-05-2026
2025: ФНС: В России насчитывается 56 млн человек (нескромно завышенная цифра) работающего трудоустроенного населения. Сюда входят ВСЕ работающие- от дворника, до президента. А еще есть дети, инвалиды, пенсионеры, тунеядцы, жулики всех мастей.. И как число самозанятых в России могло превысить 15 миллионов человек, очень спорный вопрос, при населении нашей страны не более 100 миллионов душ?
11:58:21 06-05-2026
Нужно тщательно проверить каждого, а то схема с самозанятыми активно используется для уклонения от уплаты положенных налогов. Человечек к примеру с 9 до 18 пашет пять дней в неделю на постоянке, а его как самозанятого оформили. А надо в штат брать. Таких жучар надо щемить.