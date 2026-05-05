Число самозанятых в России превысило 15 миллионов человек

С конца 2024 года показатель вырос на 26,8%

05 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Девушка, самозанятость / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

По данным Федеральной налоговой службы, с которыми ознакомилось РИА Новости, число самозанятых в России за 2025 год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Конкретные показатели демонстрируют рост на 26,8 % — с более чем 12 миллионов самозанятых на конец 2024 года до 15,427 миллиона по итогам 2025‑го.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — действует в России в экспериментальном порядке до 31 декабря 2028 года. Он позволяет гражданам легально вести бизнес при годовом доходе в пределах 2,4 миллиона рублей. Для этого достаточно установить специальное приложение и уплачивать налог по ставке 4 % или 6 %, без необходимости подавать какую‑либо отчетность.

Как отмечал в конце прошлого года статс‑секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом продлится до конца 2028 года. При этом уже в 2027 году планируется провести обсуждение вопроса о дальнейшем статусе режима — его сохранении или корректировке.



