"Европа Плюс" получила награду "Радиостанция года" от сервиса VK Музыка

Радиостанция продолжает расти, предлагая слушателям увлекательные проекты

28 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Фото из аккаунта Европейская медиагруппа — ЕМГ в телеграмм

27 ноября VK* Музыка подвела итоги 2025 года, представив самые популярные треки, альбомы и артистов. В этом году сервис ввел специальную награду – "Радиостанция года". Его обладателем стала "Европа Плюс", получившая награду по результатам анализа прослушиваний и активности пользователей с 26 ноября 2024 года по 26 ноября 2025-го. Команда VK Музыки выразила поздравления "Европе Плюс", отметив высокий интерес к ее контенту.

Радиостанция "Европа Плюс" остается в числе лидеров как в эфире, так и на цифровых платформах. В 2025 году радиостанция продемонстрировала рост на всех направлениях. Так, объем онлайн-прослушиваний увеличился на 7,3%, превысив 11 млрд минут. Также возросло число уникальных посетителей сайта на 15,3%. А в социальных сетях охваты превысили 325 млн.

По данным рейтингов Mediascope*, "Европа Плюс" – самая узнаваемая радиостанция в России* и лидер по доле рынка среди аудитории страны и столицы**.

В 2025 году радиостанция предложила слушателям множество увлекательных проектов. Одним из самых ярких стал "Живой завтрак с Бригадой У", который будит десятки тысяч зрителей в самом большом ночном клубе страны VK Stadium* и всю страну – в национальном эфире. В сентябре участников шоу снова встретили бесконечный поток ароматного кофе, горячего чая, аппетитных круассанов, сэндвичей, а также музыки, призов и отличного настроения.

Кроме того, в рамках проекта "Европа Плюс Live Tour*" слушатели выиграли путешествия на концерты таких мировых звезд, как Teddy Swims, Sabrina Carpenter, Beyonce, Justin Timberlake, Ed Sheeran и Lady Gaga*, побывав на их шоу по всему миру.

«Наша команда постоянно работает над совершенствованием продукта, который любят миллионы слушателей по всей стране. Его рецепт – лучший музыкальный материал, качественные шоу, эксклюзивный контент, крутые призы и, конечно, яркие эмоции! Спасибо коллективу VK Музыки за награду и каждому – за то, что вы с нами. Впереди много интересного!» – поблагодарил директор эфира "Европы Плюс" Александр Энгельгард.

*VK ("ВиКей"); Mediascope ("МедиаСкоп"); VK Stadium ("ВиКей Стадиум"); Live Tour ("Лайв Тур"); Teddy Swims ("Тедди Суимс"); Sabrina Carpenter ("Сабрина Карпентер"); Beyonce ("Бейонсе"); Justin Timberlake ("Джастин Тимберлейк"); Ed Sheeran ("Эд Ширан"); Lady Gaga ("Леди Гага")