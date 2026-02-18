Священный месяц Рамадан. В чем его суть и почему он так важен для мусульман
Исповедующие ислам соблюдают строжайший пост в течение месяца
18 февраля 2026, 09:05, ИА Амител
Ежегодно мусульмане по всему миру в течение месяца держат строгий пост и жестко ограничивают себя во многих сферах жизни. Этот период называется Рамадан. В 2026 году он начнется с заходом солнца 18 февраля.
О том, что такое Рамадан и какие запреты в это время неукоснительно соблюдают верующие, — в материале amic.ru.
Что такое Рамадан и почему он важен для мусульман?
Рамадан — это девятый месяц лунного календаря, который считается священным в исламе. В это время мусульмане держат строгий пост, а также укрепляют свою веру в молитве и добрых делах.
Считается, что именно в девятый месяц лунного календаря пророк Мухаммед уединился для духовного совершенствования в пещере Хира под Меккой. Именно там к нему явился ангел Джабраил, который принес ему первое божественное откровение от Аллаха. Это стихотворение вместе с последующим вошло в Коран — священную книгу ислама.
Согласно канону, Рамадан установил сам Мухаммед как дань памяти чуду, случившемуся в той пещере.
Как правильно соблюдать пост в Рамадан?
Кому можно не поститься в Рамадан?
Что обязательно нужно делать в Рамадан?
Во время Рамадана мусульмане посвящают максимум своего времени укреплению веры, чтению и изучению Корана. В течение дня они безукоризненно соблюдают расписание всех пяти намазов. А еще во время священного месяца вводится шестая молитва, которую читают ночью, желательно — до самого рассвета. Однако это добровольный ритуал, который выполняют только истово верующие.
Также в этот период стараются совершить как можно больше добрых дел. Важно подавать милостыню малоимущим или кормить их в разрешенное время. Мусульмане убеждены, что важность добрых поступков во время Рамадана приумножается.
А что категорически запрещено делать в Рамадан?
- Употреблять любую жидкость, даже случайно: например, глотать мокроту или воду после чистки зубов;
- жить половой жизнью;
- курить.
