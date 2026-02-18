Исповедующие ислам соблюдают строжайший пост в течение месяца

18 февраля 2026, 09:05, ИА Амител

Ежегодно мусульмане по всему миру в течение месяца держат строгий пост и жестко ограничивают себя во многих сферах жизни. Этот период называется Рамадан. В 2026 году он начнется с заходом солнца 18 февраля.

О том, что такое Рамадан и какие запреты в это время неукоснительно соблюдают верующие, — в материале amic.ru.

1 Что такое Рамадан и почему он важен для мусульман? Рамадан — это девятый месяц лунного календаря, который считается священным в исламе. В это время мусульмане держат строгий пост, а также укрепляют свою веру в молитве и добрых делах. Считается, что именно в девятый месяц лунного календаря пророк Мухаммед уединился для духовного совершенствования в пещере Хира под Меккой. Именно там к нему явился ангел Джабраил, который принес ему первое божественное откровение от Аллаха. Это стихотворение вместе с последующим вошло в Коран — священную книгу ислама. Согласно канону, Рамадан установил сам Мухаммед как дань памяти чуду, случившемуся в той пещере.

2 Как правильно соблюдать пост в Рамадан? Главное правило Рамадана — полный отказ от пищи и воды в дневное время, когда светит солнце. Есть и пить в период Рамадана можно только в специально отведенные временные промежутки — сухур и ифтар. Сухур — это первый прием пищи. Поесть нужно, пока на небе не появились первые признаки рассвета. Обычно это блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей или другие сложные углеводы. Кроме того, в сухур верующие стараются выпить как можно больше воды. Ифтар — вечерний прием пищи. Есть мусульманам полагается только после захода солнца. К столу, как правило, подают мясо, овощи и крупы. При этом в пост нельзя переедать, а жирной и жареной пищи лучше избегать вовсе, особенно — перед сном.

3 Кому можно не поститься в Рамадан? Пост не соблюдают беременные и кормящие женщины, дети, пожилые и путники, а также люди с хроническими заболеваниями и душевными расстройствами.

4 Что обязательно нужно делать в Рамадан? Во время Рамадана мусульмане посвящают максимум своего времени укреплению веры, чтению и изучению Корана. В течение дня они безукоризненно соблюдают расписание всех пяти намазов. А еще во время священного месяца вводится шестая молитва, которую читают ночью, желательно — до самого рассвета. Однако это добровольный ритуал, который выполняют только истово верующие. Также в этот период стараются совершить как можно больше добрых дел. Важно подавать милостыню малоимущим или кормить их в разрешенное время. Мусульмане убеждены, что важность добрых поступков во время Рамадана приумножается.

5 А что категорически запрещено делать в Рамадан? Употреблять любую жидкость, даже случайно: например, глотать мокроту или воду после чистки зубов;

жить половой жизнью;

курить.